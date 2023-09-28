Starlink Türkiye Genel Müdürü Atandı

Starlink, Türkiye'deki faaliyetlerine başlamak için adeta gün sayıyor. Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şirketin ülkemizde operasyonlara başlamak için başvuruda bulunduğunu ve talebi değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bir yandan bu gelişmeler yaşanırken, CEO Elon Musk, Starlink Türkiye Genel Müdürü için sessiz sedasız bir atama yaptı.

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer Starlink Türkiye Genel Müdürü oldu

Elon Musk ve Türkiye arasındaki iş birliği giderek artıyor. Tesla'nın bir süre önce Türkiye'de satışa başlaması, Starlink başvurusu, ünlü milyarderin New York'ta bulunan Türk Evi ziyareti ve İzmir Teknofest'e konuk olma ihtimali, bu ilişkilerin ilerleyen dönemlerde sadece daha da güçleneceğini gösteriyor. Hatta Tesla'nın ülkemizde bir fabrika açma ve üretim yapma ihtimali bile bulunuyor.

Şimdi ise Musk, Starlink Türkiye operasyonları için önemli bir atama gerçekleştirdi. Şu ana kadar Tesla Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Kemal Geçer, aynı zamanda Tesla Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Söz konusu karar, kısa süre önce Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Oldukça başarılı bir iş insanı olan Kemal Geçer Tesla'daki görevinden önce Lufthansa Hava Yolları'nın genel müdürüydü.

Elon Musk, Teknofest'e katılacak mı?

Aslında bu durum göründüğünden çok daha önemli. Ne yazık ki yabancı markaların çoğu zaman ülkemize yabancı genel müdür atama gibi bir huyu olduğu dönemlerde yaşıyoruz. Hal böyleyken Elon Musk'ın iki kilit operasyonun başındaki isim olarak bir Türk seçmiş olması oldukça kritik.

Ne yazık ki tüm bu gelişmelere rağmen Starlink Türkiye'de ne zaman faaliyete başlayacak ve asıl bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkacak bilmiyoruz. Ancak, Kemal Geçer'in pazarın durumundan anlayacağını ve yerel fiyatlandırma için elinden geleni yapacağını ümit ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Starlink Türkiye, yakın zamanda operasyonlarına başlayacak mı? Eğer soruya cevabınız evet ise sizce ne zaman başlayacak ve ücreti ne olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.