Starfield Oyununun 42 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı

Bethesda Softworks'un en büyük oyunu olan Starfield'ın 42 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı. Oyun, 6 Eylül tarihinde çıkacak ve Xbox Game Pass'e gelecek.

Bethesda Softworks, en iyi olarak efsane rol yapma oyunlarıyla bilinse de Starfield için firmanın bugüne kadar geliştirdiği en büyük oyun diyebiliriz. 6 Eylül tarihinde çıkış yapacak olan oyunun 42 dakikalık bir oynanış videosu sızdırıldı.

Starfield 42 dakikalık oynanış videosu

Starfield, dediğimiz gibi 6 Eylül tarihinde çıkış yapacak ve çıktığı gün de Xbox Game Pass'e gelecek. Hatta eğer oyunun Premium sürümünü satın alırsanız erken erişim ile birlikte 1 Eylül tarihinden itibaren oyuna erişiminiz olacak.

Ancak bırakın 6 Eylül'ü, henüz 1 Eylül tarihine bile daha 10 gün var. Dolayısıyla oyun şu anda kapalı beta aşamasında. Gelin görün ki bu kapalı beta sürecine dahil olan bir arkadaş, oyunun ilk 42 dakikakısını kesintisiz YouTube'a yüklemeye karar verdi.

Sonunda: Starfield çıkış tarihi ve Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Oyunun sızdırılan 42 dakikalık bu videosu bir ekran kaydı değil, telefon ile dikey olarak kaydedilmiş. Dolayısıyla ne görüntü ne de sesler tam randımanlı şekilde yansıtılmıyor. Ancak yansıtıldığı kadarıyla ilk fark edilen şey kesinlikle oyunun müzikleri.

Oyunun müziklerini daha önce Prince of Persia ve Fallout 4'te çalışmış olan ve birçok ödüle aday gösterilmiş Inon Zur yaptı. Dediğimiz gibi, Starfield'ın müzikleri kulağa muazzam geliyor. Ardından oyunun ana menüsü konusu var. Sosyal medyada Starfield'ın ana menüsünün sadeliği insanları nedense rahatsız etmişti. Bethesda bunu korumuş gibi görünüyor.

Oynanış kısmında aynı fragmanlarda vaat edildiği gibi hem üçüncü şahıs hem de birinci şahıs açıdan karakterimizi görebiliyoruz. Gezegenleri inceleyebiliyoruz uzay gemimizin kalkışlarını ve inişlerini kendimiz gerçekleştiriyoruz.

Bütün videoyu anlatmamız doğru olmaz, kendiniz izleyip deneyimleyin deriz. ya da eğer ben kendim keşfedeceğim diyorsanız izlememenizi tavsiye ederiz, zira oyunun ilk 42 dakikası olduğu gibi videoda. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.