Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Fragmanı Neden Kaldırıldı?

Star Wars'ın oyun evreninin en sevilen oyunu olan Knights of the Old Republic (KotOR), bir remake sürümüyle tekrar karşımıza çıkacak. Ancak Sony tarafından yayınlanan fragman sessiz sedasız kaldırıldı ve oyunun iptal edilme ihtimali endişe yarattı. Sony, fragmanın müzik lisansının süresinin dolmasından kaynaklandığını açıkladı.

Star Wars'ın oyun evreninin en sevilen oyunu olan Knights of the Old Republic (KotOR, bir remake sürümüyle tekrar karşımıza çıkacak. Hatta oyun için geçenlerde yeni bir fragman bile yayınlandı ve oyuncular fazlasıyla heyecanlandı. Ancak fragman, Sony tarafından birden sessiz sedasız kaldırıldı. Dolayısıyla insanlar olası bir iptal durumundan endişelendiler.

Olay Sony tarafından aydınlatıldı: KotOR remake fragmanındaki müziğin lisansı dolduğu için kaldırıldı

Bu hafta hayranlar, PlayStation Twitter hesabından 2021'de KotOR remake duyuran gönderinin silindiğini ve oyunun tanıtım fragmanının da gizliye alınıp yayından kaldırıldığını fark etmişti.

Bu durum, oyunun sorunlu bir şekilde geliştirildiğine dair basında çıkan haberlerle birleşince, oyunun Aspyr'in ana şirketi Embracer Group'un yeniden yapılandırma çabalarının son kurbanı olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Şimdi ise Sony, KotOR remake ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının kaldırılmasına cevaben bir açıklama yayınladı ve bunun müzik lisanslarının süresinin dolmasından kaynaklandığını belirtti.

Asked Disney what was up and they sent me to Sony. Asked Sony what was up and they said: "As part of normal business, we delist assets with licensed music when the licenses expire." Of course, now I'm asking why the music license would expire for an upcoming game https://t.co/m9xjQQpWSc — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 29, 2023

Bir Sony sözcüsü, "Normal işimizin bir parçası olarak, lisans süresi dolduğunda lisanslı müzik içeren varlıkları listeden çıkarıyoruz" dedi.

Gazeteci Stephen Totilo'nun da belirttiği gibi, yakında çıkacak bir oyunun müziğinin süresinin neden dolduğu biraz kafa karıştırıcı. Özellikle de fragmanda yer alan müzik Star Wars filmlerinden olduğu ve dışarıdan lisanslanmadığı için.

PlayStation'ın YouTube hesabında yapılan bir arama, en azından on yıl öncesine kadar birçok Star Wars oyunu fragmanının hala halka açık olarak listelendiğini gösteriyor.

Star Wars: KotOR remake'inin son birkaç yıldır sorunlarla boğuştuğu bildiriliyor. Bloomberg geçtiğimiz yaz Aspyr'in oyun üzerinde çalışmayı bıraktığını ve oyunun geleceğinin belirsiz olduğunu iddia etmişti.

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Embracer daha önce Saber Interactive'in de oyun üzerinde çalıştığını doğrulamış ve Bloomberg'in bazı kaynakları Saber'in projenin geliştirilmesini tamamen devralmış olabileceğine inandıklarını söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.