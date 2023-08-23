Stanford Üniversitesi Profesörleri, ABD'ye Çin ile Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Yenilenmesi İçin Çağrı Yaptı

SACRAMENTO, 23 Ağustos (Xinhua) -- Stanford Üniversitesi'nden fizik profesörleri Steven Kivelson ve Peter Michelson, ABD hükümetine çağrı yaparak Çin'le bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşmasının yenilenmesini istedi.

Profesörler 21 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdikleri açık mektupta, "ABD protokolü yenilemelidir zira bu ABD'nin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Mektupta bahsi geçen protokol ise 1979 yılında iki ülke arasında imzalanan, her beş yılda bir yenilenen ve süresi Pazar günü dolacak olan ABD-Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması.

Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi üyeler sözde "ulusal güvenlik" endişeleri nedeniyle anlaşmanın yenilenmesine karşı çıkarken, bu durum bilim topluluğunun tepkisini çekti.

Profesörler, "Çin'le ilişkileri kesmenin kendi araştırmalarımızı, yakın temasta olduğumuz meslektaşlarımızın çalışmalarını ve/veya üniversitelerimizin eğitim misyonunu doğrudan ve olumsuz şekilde etkileyeceğini beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kivelson ve Michelson, ABD'deki bilim insanı ve akademisyenlerden Perşembe gününe kadar mektuplarına imza vermelerini ve çalışma arkadaşları arasında kampanyayı duyurmalarını istiyor.

İki profesör yazdıkları açık mektupta, "ABD ile Çin arasındaki güçlü ve açık araştırma işbirliği ile bilgi ve insan etkileşiminin, ABD'ye ve dünyaya muazzam faydaları olmuştur ve olmaya devam etmektedir" görüşünü dile getirdi.

Profesörler ayrıca ABD'nin yüksek öğrenim kurumlarındaki temel araştırma sonuçlarının açık şekilde yayımlanmasının öngörüldüğünü ve bu nedenle gizli bilgi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini kaydetti.

İki profesör, bilim insanlarına hitaben yazdıkları ayrı bir mektupta, "Güçlü bilimsel etkileşimin getirdiği çoklu faydaların, bu açık etkileşime eşlik eden her türlü güvenlik meselesine büyük oranda ağır bastığına inanıyoruz" dedi.

Protokolün ABD'yi herhangi bir spesifik faaliyetle bağlamadığını, daha ziyade "spesifik anlaşmaların görüşülüp geliştirilmesine yönelik bir çerçeve sunduğunu" kaydeden profesörler, "ABD kapıyı kapatmamalıdır" ifadelerini kullandı.