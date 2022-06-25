SSD Fiyatlarının NAND Fazlalığı Nedeniyle Düşmesi Bekleniyor - Haberler

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SSD Fiyatlarının NAND Fazlalığı Nedeniyle Düşmesi Bekleniyor

Tekmoloji - Teknoloji
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SSD Fiyatlarının NAND Fazlalığı Nedeniyle Düşmesi Bekleniyor

SSD almak isteyen veya yükseltmek isteyenlere iyi haberimiz var. SSD disk fiyatlarının üçüncü çeyrekte NAND fazlalığı nedeniyle düşmesi bekleniyor.

Pazar analizi firması TrendForce, pandemi dolayısıyla evden çalışma oranının arttığı ve daha fazla insanın bilgisayar donanımı satın aldığı geçtiğimiz iki yıla kıyasla SSD'lere olan talebin düştüğünü belirtiyor.

SSD'lere yönelik azalan talebin arkasında küresel ekonomik gerileme ve artan enflasyon da bulunuyor. Tüm bu faktörlerin birleşimi şirketlerin, özellikle de Çinli akıllı telefon üreticilerinin stoklarını azaltmasına sebep oldu. Bu nedenle, NAND flash pazarında bir arz fazlası yaşanıyor.

Düşük satışlar ve arz fazlası ile birlikte 2022'nin üçüncü çeyreğinde %5-10 arasında fiyat düşüşü bekleniyor.

Tekmoloji / Teknoloji

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