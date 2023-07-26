SSB, yapay zeka tabanlı karar destek yazılımı projesini başlatıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan yapay zeka destekli önleyici kolluk sistemi projesi için sözleşme imzalandı. Proje kapsamında yapay zeka tabanlı suç tahmini ve önleyici aksiyonlar geliştirilecek.

SSB tarafından başlatılacak proje ile yapay zeka tabanlı bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Data Boss A.Ş. ana yükleniciliğinde yürütülecek olan Yapay Zeka Destekli Önleyici Kolluk Sistemi (KAHİN) Projesi'nin Sözleşme İmza Töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Uzman personel tecrübesi yapay zeka sistemine aktarılacak

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk bölgelerindeki hırsızlık, uyuşturucu, trafik, göç, terör ve diğer suçların önlenmesine yönelik olarak her bir suç türüne özgü yapay zeka tabanlı zamansal ve mekansal suç tahmini yapacak bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek. Proje çerçevesinde ayrıca uzman personelin kural tabanlı olarak suç patenlerini tanımlayabilmeleri, tanımlanan suç patenleri üzerinden anomali tespiti yapabilmeleri ve önleyici aksiyonların alınması da mümkün olacak. - İSTANBUL