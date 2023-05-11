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SSB, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri için Ar-Ge çağrısı yaptı

SSB, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri için Ar-Ge çağrısı yaptı

Teknoloji Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi amacıyla 'Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri' konusunda Ar-Ge çağrısı yaptı. SAGA'ya başvurular 23 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB), savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi amacıyla 'Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri' konusunda Ar-Ge çağrısı yapıldı.

SSB tarafından, ilgili paydaşların katılımı ile yürütülen Bilişsel Elektronik Harp Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen '9'uncu Ar-Ge Paneli'nde, 'Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri' konusunda Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) çağrısı açılmasına karar verildi.SSB tarafından, mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi ve ileri/ çığır açıcı teknolojilerin ülkeye kazandırılması amaçlarıyla başlatılan OTAĞ çalışmaları ve Ar-Ge panelleri devam ediyor. Paydaş kurumların katılımı ile yürütülen OTAĞ çalışmaları ve Ar-Ge panelleri neticesinde, 2023 yılının ilk SAGA çağrısı, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri alanında açıldı. Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri SAGA çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar; Bilişsel Radar Elektronik Harp, Bilişsel Haberleşme Elektronik Harp, Bilişsel EO Elektronik Harp ve Bilişsel IR Elektronik Harp Yöntemlerini ve alt başlıklarını içeriyor. SAGA'ya başvurular 23 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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