SSB, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri için Ar-Ge çağrısı yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB), savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi amacıyla 'Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri' konusunda Ar-Ge çağrısı yapıldı.

SSB tarafından, ilgili paydaşların katılımı ile yürütülen Bilişsel Elektronik Harp Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen '9'uncu Ar-Ge Paneli'nde, 'Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri' konusunda Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) çağrısı açılmasına karar verildi.SSB tarafından, mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi ve ileri/ çığır açıcı teknolojilerin ülkeye kazandırılması amaçlarıyla başlatılan OTAĞ çalışmaları ve Ar-Ge panelleri devam ediyor. Paydaş kurumların katılımı ile yürütülen OTAĞ çalışmaları ve Ar-Ge panelleri neticesinde, 2023 yılının ilk SAGA çağrısı, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri alanında açıldı. Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri SAGA çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar; Bilişsel Radar Elektronik Harp, Bilişsel Haberleşme Elektronik Harp, Bilişsel EO Elektronik Harp ve Bilişsel IR Elektronik Harp Yöntemlerini ve alt başlıklarını içeriyor. SAGA'ya başvurular 23 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.