Hatırlayacağınız üzere müzik yayın platformu Spotify bazı bölgelerdeki yeni ödeme düzenlemelerine karşı çıkmıştı. Platform yeni düzenlemeler ile yapılacak ödemelerin şirketi iflasa götüreceği yönünde açıklamalarda bulundu. İşte Spotify ve Uruguay arasında yaşanan anlaşmazlıkların detayları…

Spotify Uruguay'dan çekileceğini bildirdi!

Bahsi geçen ödeme sistemi yıllardır Spotify ve platformda eserlerini paylaşan sanatçılar arasındaki bir anlaşmazlık düğümüydü. Konuyla ilgili olarak Uruguay Hükümeti orta yolu bulmayı amaç edindiği bir yasa tasarısı ile düzenleme yapmak istiyor. Ancak buna karşılık Spotify ülkeden çekilme kararı alacağını açıkladı.

Uruguay hükümeti Ekim ayında medya yayınlarıyla ilgili iki adet bilimsel makale ile destekli bir bütçe tasarısını oyladı. Madde 284, sosyal medya ve internetin "bir şarkının çoğaltılması durumunda sanatçının mali ücret almaya hak kazandığı formatlar olarak" ekleneceğini söylüyor. 285. maddede ise telif hakkı kanununa "adil ve eşit ücret alma hakkı" maddesinin ekleneceğini belirtiliyor. Ücret olarak bu makaleler yazarları, bestecileri, icracıları, yönetmenleri ve senaristleri kapsıyor.

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Bu tasarıya karşılık olaraksa Spotify bazı değişiklikler ve düzenlemeler istediği yeni bir tasarı bildirdi. Bu bildiride şirketin hali hazırda bir müzik yayınından elde ettiği gelirlerin yüzde 70'ini müzik haklarına sahip olan, sanatçıları ve şarkı yazarlarını temsil eden ve onlara ödeme yapan plak şirketlerine ve yayıncılara ödediği belirtildi. Bu sebeple platform hükümetin "ek masraf ve ödemeleri" kimin yapacağı konusunda bir açıklama yapmasını istiyor.

Zira bu açıklama sonucunda Spotify tarafına ek masraflarında yüklenmesi kararı çıkarsa platform aşamalı olarak Uruguay'dan çekileceğini ve bir süre sonra tüm ticari faaliyetlerini durduracağını bildiriyor. Şirket çekilmek yerine faaliyetlerine devam etmesi halinde ya sanatçılara üzerine binen yükün artacağını ya da şirketin iflas edeceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Uruguay Hükümeti'nden bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde sürecin netleşmesi bekleniyor.