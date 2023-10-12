Spotify, Ücretsiz Kullanıcılara Kısıtlamalar Getiriyor

Çevrim içi müzik platformu Spotify, ücretsiz kullanıcılara bazı kısıtlamalar getirerek ücretli aboneliğe geçmelerini amaçlıyor. Ücretsiz kullanıcılar artık Smart Shuffle özelliğini kullanamayacak ve diğer bazı işlevleri yapamayacaklar.

Çevrim içi müzik platformları arasında önemli bir yere sahip olan Spotify, her geçen gün farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Platform bu kez kullanıcılarını ücretli abonelik sistemine geçirmek için bir adım atıyor. Ortaya çıkan haberlere göre Spotify, ücretsiz kullanıcılara birçok kısıtlama getiriyor. İşte detaylar!

Ücretsiz kullanıcılar Smart Shuffle özelliğini kullanamayacak!

Müzik ve podcast alanında en çok kullanılan platformlardan biri olan Spotify hem ücretli hem de ücretsiz kullanım sunuyor. Ancak her güzel şeyde olduğu gibi bunda da ücretsiz kullanımın sonu geliyor. Çıkan haberlere platform, ücretsiz kullanıcılara bazı kısıtlamalar getirecek.

Maddi yönden daha da güçlenmek isteyen Spotify bu kısıtlamaları daha fazla kişiyi ücretli aboneliğe geçirmek için yapıyor. Bu kısıtlamaya göre ücretsiz platform kullanıcıları yakında şarkı tekrarlama, istenilen şarkıyı açma ve çalma listesi sıralamalarını özelleştirme gibi işlevleri yapamayacak.

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Spotify normalde ücretsiz kullanıcıları için varsayılan çalma yöntemi olarak akıllı karışık çalmayı sunuyor. Bununla birlikte Smart shuffle, kullanıcının dinleme alışkanlıklarına göre çalma listesi dışında şarkıları karşısına çıkarıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu seçenek yalnızca Premium kullanıcılar için olacak.

Ücretsiz özellikleri kısara kullanıcıların Premium'a geçmesini amaçlayan Spotify, bu kısıtlamaları uygulamaya başladı. Bu uygulama ise ilk olarak Hindistan'da oldu. Söz konusu kısıtlamaların yakın zamanda Türkiye'ye de gelmesi beklentiler arasında.

Öte yandan Spotify, Premium kullanıcılar için yeni bir paket hazırlama aşamasında. Superpremium adı verileceği düşünülen bu platformda birçok yenilik olacak. Bunlar arasında akıllı çalma listeleri ve kullanıcıların beğendiği müzikleri bulmasına yardımcı olan Soundcheck gibi özellikler yer alacak.

Peki, siz Spotify kısıtlama durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar ücretli aboneliğe geçer mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!