Spotify Podcastleri Yazıya Dönüştürme Özelliğiyle Güncellendi

Spotify, yeni güncelleme ile podcastleri dinlerken onları yazıya dönüştürme özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde podcastler daha erişilebilir hale geliyor ve kullanıcılar istedikleri zaman etkileşime geçebiliyor. Ayrıca kaldığınız yeri hatırlatma özelliği de bulunuyor.

Spotify yepyeni güncelleme ile karşımızda. Artık Spotify siz podcastleri dinlerken onları yazıya dönüştürecek. Bu yeni özelliği sayesinde platformdaki podcastleri kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda bir bölümle istediğiniz zaman etkileşime geçmenizi de kolaylaştırıyor. Ayrıca kaldığınız yeri size hatırlatacak. İşte detaylar…

Artık Spotify podcastleri siz dinlerken yazıya dönüştürecek!

İşe gidip gelirken bir podcast dinlemek istiyorsunuz. Ancak kulaklığınızı unuttunuz. Artık gününüz zehir olmadan önce yardımınıza Spotify'ın yeni özelliği yetişiyor. Spotify, podcast trankripsiyonlarını otomatik olarak oluşturan ve senkronize eden yeni özelliğini duyurdu. Bu sayede dinlerken okuyabilirsiniz. ya da ses olmadan izlemeye devam edebilirsiniz.

Bu özellik yüksek sesle dinleyemediğiniz zamanlar için harika olacak. Aynı zamanda bölümle kitap ayıracı gibi görev alacak. Bu sayede nerede kaldım derdine de son veriyor. Nerede kaldığınızı hatırlayamadığınızda bölümün tamamını dinlemenize gerek yok. Bunun için ekranı kaydırmanız ve atlamanız yeterli olacak.

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Metnin bir bölümünü görüntülemek için 'Şimdi Yürütülüyor' görünümünü yukarı çekmelisiniz. Ardından "Birlikte Okuma" kartına kaydırmanız ve metni tam ekran açmak için dokunmanız yeterli olacaktır. Transkriptler ses ile zaman senkronizasyonu içindedir. Bu sayede altyazıları canlı olarak görebileceksiniz.

Peki Spotify bu özelliği hangi paketlerinde sunacak? Spotify, yeni transkripsiyon özelliğini hem ücretsiz hem de premium planlardaki kullanıcılara sunmaya başlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu özelliğe erişebileceksiniz. Yakın zamanda podcast yaratıcıları, kullanıcıların bir görseli açıklamasının yanında görebilmesi için transkriptlere medya da ekleyebilecek.

Bölüm transkripsiyonuna ek olarak Spotify, podcast bölümleri özelliğini genişletiyor. Bu yeni özellik sayesinde tüm mobil uygulama kullanıcılarının 'Şu An Çalınan' görünümünden bölüm listesini görebilmesini sağlayacak. Bununla birlikte, bir bölümün içeriğinin daha ayrıntılı bir ön izlemesine sahip olacaksınız. Ayrıca gösteri sayfaları, açıklamalar, resimler ve bölüm önerileri gibi daha fazla ayrıntı içerecek. Bu sayede dinlemek istediğiniz bölüm hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaksınız.