Spotify iOS Kullanıcıları Performans Sorunlarıyla Mücadele Ediyor

Geçtiğimiz günlerde insanları Premium almaya zorlamak adına birçok ücretsiz özelliği kaldıracağı haberiyle tepki toplayan Spotify, bu sefer de iOS cihazlardaki performans sorunlarıyla gündemde. Gelin detaylarına beraber göz atalım.

Spotify topluluk forumu, performans sorunlarıyla alakalı şikayetler ile dolu

Spotify, iOS kullanıcıları için uzun bir süredir sorunlar yaşatıyor gibi görünüyor. Uygulamanın performans sorunlarıyla ilgili raporlar, şirketin topluluk forumuna haftalardır akıyor. Spotify, sorunu resmen kabul etti ancak ne zaman düzeltileceği konusunda bir bilgi verilmedi.

Müzik akış platformu, iOS kullanıcılarından Spotify'ın çökmesi ve şarkının ortasında çalmayı durdurması konusunda birçok şikayet aldığını belirtiyor. İki hafta önce şirket, sorunun Spotify iOS uygulamasının 8.8.72.623 sürümünden ve daha üst sürümlerini etkilediğini ve araştırıldığını belirtti.

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Spotify, o zamandan beri iOS uygulamasına üç yeni güncelleme yayımladı ve mevcut sürüm numarası 8.8.78'i taşıyor. Bu son güncellemelerin hepsi genel iyileştirmeler sunuyor, bu yüzden platformun sorunu çözmeye çalıştığı ancak henüz tanımlamadığı belli oluyor.

iOS kullanıcıları hala çökmeler ve rastgele çalma bozulmaları yaşıyor gibi görünüyor. Sorunla ilgili topluluk başlığındaki birçok yorum birkaç saat öncesine kadar olanlardan gelirken, bazıları aylar öncesine kadar uzanıyor. Örneğin bir kullanıcı, "Uygulama son birkaç haftada 4 veya 5 kez güncellendi ve hiçbiri bu sorunu çözmedi" diyor.

Bir başka kullanıcı da "Ben de premium müşteriyim ve aylar geçmesine rağmen sorun çözülmedi" diyor. Bir kullanıcı, bir çalma listesini dinlerken indirme işlemi yapmaya çalıştığında uygulamanın iOS için çalmayı durdurduğunu veya çöktüğünü aktarıyor. Kullanıcı, sorunun çoğu iOS cihazında meydana geldiğini belirtti.

Şikayetlerin önemli bir kısmının iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gibi eski iPhone'lara sahip kullanıcılardan geldiğini de belirtelim. Ayrıca bazı iPad ve iPod Touch kullanıcıları da kullanım sırasında uygulamanın çökmesiyle ilgili şikayetlerini dile getiriyorlar. Spotify ekibi konuyu aktif olarak araştırıyor, ancak şu an itibariyle bir çözüm getirilmiş değil.

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Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız: Siz de Spotify ile ilgili sorun yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.