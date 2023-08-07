Popüler müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'nin Android cihazlarda yapılan güncellemesi, uygulamanın hata vermesine neden oluyor. Kullanıcılar bu sorunu çözmek için uygulamanın beta programından ayrılmaları gerektiğini belirtiyor. Spotify'ın kısa süre içerisinde bu sorunu çözeceği düşünülüyor.

Popüler müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify hem Android hem de iOS cihazlarda en çok kullanılan hizmetlerin arasında yer alıyor. Bu popülerliğini korumak için uygulamayı sık sık güncelleyen şirket, son olarak ise bir sorun ile karşı karşıya kalmış durumda.

Spotify güncellemesi Android cihazlarda hata veriyor

Android cihazlarda Spotify uygulamasına yapılan yeni bir güncelleme, uygulamanın sürekli hata vermesi ile sonuçlanıyor. Uygulamanın açılmasının önüne geçen bu hata Twitter (X) ve Reddit kullanıcıları tarafından gündeme getirildi.

Kullanıcılar bu sorunun uygulamanın beta sürümünde yer aldığını ifade ederken, farklı Android cihazlarda v8.8.60 sürümünün bu hataya neden olduğu ifade ediliyor. v8.8.58 sürümünde ise bu tür bir çökme sorunu ile karşılaşılmadığı belirtiliyor. Bu yüzden şimdilik çoğu kullanıcının güvende olduğunu söyleyebiliriz.

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Bu sorunu çözmenin ise oldukça basit bir yolu bulunuyor. Play Store üzerinden uygulamanın beta programından ayrıldıktan sonra Spotfiy'ı telefonunuzdan kaldırın. Bir süre bekledikten sonra Spotify uygulamasını yeniden telefonunuza indirebilirsiniz.

Spotify'ın karşılaştığı bu sorun hakkında ilginç bir bilgi vermek gerekirse; uygulama Android Auto'da arka planda sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve verileri senkronize ettiğini belirtelim. Diğer yandan Spotify'ın kısa süre içerisinde bu sorunu çözmek için bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Spotify uygulaması v8.8.60 sürümü ile beta programındaki Android kullanıcılarının canını sıkmış gibi görünüyor. Peki siz Android cihazlarınızda böyle bir sorun ile karşılaştınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.