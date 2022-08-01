Spotify fiyatlara zam yaptı!

Günümüzde artık herkesin en az bir adet müzik, sinema veya spor müsabakalarını izlemek için kullandığı dijital akış aboneliği buluyor. Müzik tarafında ise dünyanın en popüler platformları arasında ilk sırada yer alan Spotify, bugün itibariyle fiyatlara zam yaptı.

Spotify, fiyatlara yüzde 15 zam yaptı!

Geçtiğimiz dönemde Apple, Music uygulamasının abonelik ücretlerine yüzde 42'lik bir zam yaptı. Spotify kullanıcıları ise bugün itibariyle fiyatlara yüzde 15 oranında bir zam yapıldığını gördü. Bununla birlikte platform tekrar en pahalı uygulama oldu.

Spotify tarafından fiyatlara yapılan zam sonrasında Bireysel abonelik paketi 18,99 TL'den 20.99 TL'ye yükseldi. 23,99 TL'lik Duo paketi ise 27,99 TL oldu. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte kullananların popüler seçimi olan Aile paketi ise 29,99 TL'den 34,99 TL'ye yükseltildi. Son olarak, içlerinde en uygunu olan Öğrenci paketi de 8,99 TL'den 10,49 TL'ye zamlandı.

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Apple ile Spotify arasındaki fiyat rekabeti uzun zamandır kafa kafaya gidiyor. Spotify geçtiğimiz şubat ayında fiyatlarına zam yaparak aile paketini 29.99 TL'ye çıkardı. Apple ise nisan ayında aldığı fiyat yükseltme kararıyla durumu eşitledi.

Bununla birlikte Apple, 26 Mayıs itibariyle Öğrenci paketi 9,99 TL / ay, Bireysel paket 19,99 TL / ay, Aile paketi 29,99 TL / ay olacak şekilde fiyatlarına zam yaptı. Yani rakibini geride bıraktı. Fakat bugün itibariyle tekrar piyasanın en pahalısı Spotify oldu.

Öte yandan YouTube, 2019 yılından beri reklamsız Premium paketi içerisinde YouTube Music'i de 16.99 TL'lik fiyat ile kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca aile paketinin fiyatı 25.99 TL. Şirket yalnızca Music uygulaması için ise aylık 13,99 TL abonelik ücreti talep ediyor. Fakat öğrenciler yalnızca 9.99 TL ile Premium'a sahip olabiliyor.

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