Spotify'da haftanın en çok dinlenen şarkıları belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Spotify, popüler parçalar listesini güncelledi. 17 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.
Popüler müzik servisi Spotify, her hafta düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları listeliyor. Bizler de bu sayede popüler parçaları görebilme fırsatı elde ediyoruz. Bugün güncellenen liste ile Spotify'da 17 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, "GAZ PEDAL" oldu!
Spotify tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında, GAZ PEDAL yer aldı. Lvbel C5, Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın ortak şarkısı, toplamda 4 milyon 562 bin 209 kez çalındı. Aynı zamanda en popülerler listesine ilk kez adını yazdırdı.
Spotify Global'e de bakalım. Dünya genelinde en çok dinlenen parça, Miley Cyrus'a Flowers şarkısı oldu. Toplamda 51 milyon 583 bin 457 bin kez çalındı. Bu şarkı, geçtiğimiz hafta da en popüler parça olmuştu.
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Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!
4BAYBAY – BLOK32 milyon 968 bin 8705NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş2 milyon 803 bin 5506AFFETMEM – BLOK32 milyon 701 bin 384 7Sevecek Sandım – Semicenk2 milyon 684 bin 458 8İMPARATOR – Heijan, Muti2 milyon 439 bin 4329VUR – BLOK32 milyon 436 bin 77410Diyardan Diyara – cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin2 milyon 210 bin 675 Spotify Global'de en çok dinlenen şarkılar! Peki sizler Spotify'da en çok dinlenen şarkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir parça var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraŞarkı – SanatçıToplam Dinlenme Sayısı1GAZ PEDAL – Lvbel C5, Arem Ozguc, Arman Aydin4 milyon 562 bin 2092Yana Yana – Semicenk, Reynmen3 milyon 569 bin 7603Aşkın Olayım – Simge3 milyon 304 bin 935
SıraŞarkı – SanatçıToplam Dinlenme Sayısı1Flowers – Miley Cyrus51 milyon 583 bin 4572TQG – KAROL G, Shakira45 milyon 163 bin 6693Kill Bill – SZA38 milyon 578 bin 3304Boy's a liar Pt. 2 – PinkPantheress, Ice Spice34 milyon 402 bin 8835Die For You (with Ariana Grande) – Remix – The Weeknd, Ariana Grande30 milyon 675 bin 3136As It Was – Harry Styles27 milyon 948 bin 137Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira27 milyon 716 bin 7018Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage26 milyon 784 bin 2289Yandel 150 – Yandel, Feid25 milyon 915 bin 77110Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma25 milyon 891 bin 938
Lvbel C5 23 Mart Spotify Teknoloji Haberler
4BAYBAY – BLOK32 milyon 968 bin 8705NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş2 milyon 803 bin 5506AFFETMEM – BLOK32 milyon 701 bin 384
7Sevecek Sandım – Semicenk2 milyon 684 bin 458
8İMPARATOR – Heijan, Muti2 milyon 439 bin 4329VUR – BLOK32 milyon 436 bin 77410Diyardan Diyara – cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin2 milyon 210 bin 675
Spotify Global'de en çok dinlenen şarkılar!
Peki sizler Spotify'da en çok dinlenen şarkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir parça var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.