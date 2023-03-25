Spotify'da haftanın en çok dinlenen şarkıları belli oldu!

Spotify, popüler parçalar listesini güncelledi. 17 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.

Popüler müzik servisi Spotify, her hafta düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları listeliyor. Bizler de bu sayede popüler parçaları görebilme fırsatı elde ediyoruz. Bugün güncellenen liste ile Spotify'da 17 Mart ile 23 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, "GAZ PEDAL" oldu!

Spotify tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında, GAZ PEDAL yer aldı. Lvbel C5, Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın ortak şarkısı, toplamda 4 milyon 562 bin 209 kez çalındı. Aynı zamanda en popülerler listesine ilk kez adını yazdırdı.

Spotify Global'e de bakalım. Dünya genelinde en çok dinlenen parça, Miley Cyrus'a Flowers şarkısı oldu. Toplamda 51 milyon 583 bin 457 bin kez çalındı. Bu şarkı, geçtiğimiz hafta da en popüler parça olmuştu.

Spotify tasarımı değişiyor: Yeni özellikler geldi!

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!