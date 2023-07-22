Spotify abonelik fiyatına zam geliyor

Spotify'ın abonelik fiyatına zam yapacağı ortaya çıktı. Şirketin önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri için fiyat artışına gideceği ve diğer ülkelerde de zam yapılması bekleniyor.

Günümüzde artık bir ruhsal ihtiyaç olarak görülen müzik için pek çok hizmet veren servis bulunuyor. Bunlar arasında milyonlarca kullanıcıya sahip olarak öne çıkan Spotify'ın ise yakın zamanda abonelik fiyatına zam yapacağı ortaya çıktı.

Spotify aylık abonelik fiyatına zam yolda!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye fiyatına yüzde 42 seviyesinde zam yaparak dikkatleri üstüne çeken Spotify'ın önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için fiyat artışına gideceği ortaya çıktı. Bu, Türkiye'yi de etkileyebilir.

ABD merkezli haber kaynağı Wall Street Journal'a göre Spotify, önümüzdeki ay standart (Bireysel) abonelik planına 1 dolarlık zam yapacak. Böylelik aylık fiyatı, 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselecek. Kaynağa göre bu zam, yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacak. Diğer ülkelerde geçerli abonelik ücretlerine de önümüzdeki aylarda artış yapılması bekleniyor.

Mevcut fiyat: 9,99 dolar

Zamdan sonra beklenen fiyat: 10,99 dolar

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Spotify, bu zammı henüz resmi olarak duyurmadı. Yani aslında bu, şirket içerisinden gelen sızıntı bir bilgi. Şirketin önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Türkiye için yapılması beklenen zammın da ne kadar olacağı, yakın zamanda belli olacaktır. Bu noktada, son zamanlarda önemli seviyede yükselen dolar kurunun da etkisiyle, yüzde 40 ila 50 arasında olacağına dair tahminler var.

Spotify mevcut aylık abonelik ücreti (Türkiye)

Öğrenci: 14,99 TL/ay

Bireysel: 29,99 TL/ay

Duo: 39,99 TL/ay

Aile: 49,99 TL/ay

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