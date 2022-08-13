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Spider-Man Remastered PC inceleme!

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Spider-Man Remastered PC inceleme!

Bir süre önce ön siparişe açılan Spider-Man Remastered, sonunda bilgisayar kullanıcıları için satışa sunuldu. Biz de ilk deneyenlerden olduk.

Oyunseverlerin uzun zamandır beklediği Spider-Man Remastered sonunda satışa sunuldu. Epic Games Store ve Steam üzerinden PC kullanıcılarıyla buluşan yapımı RTX ve DLSS teknolojileriyle birlikte sizler için deneyimledik.

Spider-Man Remastered oynadık! RTX ve DLSS neler getiriyor?

İlk olarak 2018 yılında PlayStation kullanıcıları için satışa sunulan Spider-Man oyunu, aradan bir süre geçtikten sonra Spider-Man Remastered ismi ve yenilenen grafikleriyle birlikte PS5 için tekrar satışa sunuldu. Dün itibariyle de PC kullanıcıları ile buluştu.

Tabii aslında oyunu, görevleri ve karakterleri PlayStation 4 ve 5'te oynama şansı bulduğumuz için uzun zamandır biliyoruz. Fakat bilgisayara gelişi ile birlikte NVIDIA tarafından sunulan RTX ve DLSS gibi teknolojileri ilk kez deneyimledik. Özellikle ışın izlemenin oyun içerisinde ne gibi farklar yarattığını daha net gözlemledik.

Spider-Man Remastered'ın PC sürümünde Sony'yi üzen gelişme

Özellikle 4K çözünürlükte ayarları en yükseğe aldığımız zaman konsol ile arasındaki farklar giderek netleşti. Üstelik bir yandan oynarken diğer yandan da GeForce Experience üzerinden minimum performans kaybı ile kayıt aldık. Bu da günümüz bilgisayarlarının ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Marvel's Spider-Man Remastered fiyatı:

Epic Games Store: 499 TL

Steam: 499 TL

Marvel's Spider-Man Remastered Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz veya AMD eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

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Shiftdelete / Teknoloji

Advanced Micro Devices İşletim Sistemi Epic Games Teknoloji Haberler

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