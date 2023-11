Spider-Man 2, PS5'de en hızlı satan birinci parti oyunlarından biri oldu

Insomniac'ın başarıdan başarıya koşan ustalık eseri Spider-Man 2, önemli bir eşiği daha aşarak bugüne kadar en hızlı satan birinci parti PS5 oyunlarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Stüdyo, Spider-Man 2'nin şimdiden 5 milyon satış rakamını aştığını duyurdu

Spider-Man 2'nin çıkışı gerçekten şaşalı oldu ve sadece ilk 24 saat içinde 2,5 milyon kopya satarak rekor kırdı hatırlarsınız ki. Bir aydan kısa bir süre içinde bu sayı ikiye katlanarak oyuna yönelik muazzam popülerliği ve talebi gözler önüne serdi.

Woo! We're incredibly honored to announce Marvel's #SpiderMan2PS5 has sold over 5 MILLION COPIES! Thank you to our incredible community for supporting us and helping us reach this milestone! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/KkXGXbsAB5 — Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2023

Insomniac oyuncu deneyimini geliştirmeye kendini adamış durumda ve küçük performans sorunlarını gidermek için yeni bir yama yayınlandı. Buna ek olarak, potansiyel bir Venom spin-off'undan bahsediliyor ki bu da kendini adamış hayran kitlesinin arzularına bağlı bir ihtimal.

Bu başarı, Sony'nin birinci parti oyunlarının geliştiği oyun bölümündeki daha geniş bir eğilimin parçası. Şirketin kapsamlı ikinci çeyrek mali raporu, Sony'nin çatısı altındaki çeşitli oyunların etkileyici performansına ışık tutuyor. Örneğin God of War Ragnarok 11 milyon kopya satarken, Ratchet & Clank: Rift Apart 1,1 milyon adet satış elde etti.

Rapor ayrıca bir başka başarıyı daha gözler önüne seriyor: PS5 yalnızca son çeyrekte 4,9 milyon adet satarak konsolun ömür boyu satışlarını 46 milyon adede çıkardı.

Spider-Man 2'nin Sony için bir talih kuşu olduğu yadsınamaz ve hayranların önümüzdeki yıl bekleyecekleri çok şey var. Ufuktaki heyecan verici filmler arasında merakla beklenen Avcı Kraven filmi ve her ikisi de 2024'te gösterime girecek olan ilgi çekici isimsiz Venom filmi yer alıyor.

Insomniac'ın ana Spider-Man'i artık Peter Parker olmayacak!

Sonuç olarak, Spider-Man 2'nin olağanüstü satış rakamları oyunun kalitesinin ve Spider-Man serisinin kalıcı cazibesinin bir kanıtı niteliğinde. Dümende Insomniac gibi kendini işine adamış bir stüdyo ve tutkulu bir hayran kitlesi varken, bu ikonik süper kahraman için gelecek son derece parlak görünüyor.

Gelecekte sizlere ana Spider-Man'in Miles Morales olacağından da bahsetmiştik. Aslında buna dair hayranlar biraz ikileme düşmüş durumda. Kimi her zaman asıl Spider-Man'in Peter Parker olduğunu savunurken, kimi de onun artık yorulduğunu ve Miles'ın da gayet iyi bir ana Spider-Man olarak rolü üstlenebileceğini söylüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.