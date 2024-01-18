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Spider-Man 2 PC Sürümü Korsan Olarak İndirilebilir Hale Geldi

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2023'ün ekim ayında piyasaya sürülen Spider-Man 2'nin PC sürümü için çalışmalara başlayan Insomniac Games, kaynak dosyalarının ele geçirilmesiyle korsan şekilde indirilebilir hale geldi.

2023'ün ekim ayında PlayStation 5 konsolu için piyasaya sürülen Spider-Man 2, oyunculardan tam not aldı. Bu doğrultuda geliştirici firma Insomniac Games, yapımın PC sürümü için çalışmalara başladı. Fakat kısa süre önce yaşanan gelişme, şirket çalışanlarının moralini bozacak gibi görünüyor. Öyle ki Spider-Man 2 PC'nin kaynak dosyalarının ele geçirilmesiyle korsan şekilde indirilebilir hale geldi. İşte ayrıntılar…

Spider-Man 2 PC versiyonunun korsanı çıktı!

2023'ün sonlarına doğru Insomniac Games, bir siber saldırıya uğramıştı. Bu saldırıyla birlikte Spider-Man 2'nin henüz oynamaya hazır olmayan yani geliştirme aşamasındaki PC sürümü de ele geçirildi. Kısa süre önce ise bu sürüm, internette paylaşıldı.

Yukarda korsan sürümle ilgili görsele baktığımızda Spider-Man 2 kurulum dosyalarıyla birlikte yama dosyalarının da sızdığını görüyoruz. Burada en dikkat çeken nokta, oyunun 258 GB dosya boyutuna sahip olması. PlayStation 5 sürümü ise 90 GB'dan azdı.

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Yani iki platform arasında ciddi seviyede bir fark var. Fakat geliştirici sürümünün her zaman yüksek boyutlarda olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda oyun resmi olarak piyasaya sürüldüğünde yüksek ihtimalle bu kadar yüksek boyutta olmayacaktır.

Oyunun bu yılın sonlarına doğru resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunculara fikir vermesi açısından Marvel's Spider-Man 2 PC tahmini sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 10 64 bitWindows 10 / Windows 11İşlemciIntel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 3600Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 5 5600XRAM12 GB16 GBEkran KartıNvidia GeForce 1070 / AMD Radeon RX Vega 56Nvidia GTX 3070 / AMD RX 6800 XTDirectXSürüm 12Sürüm 12Depolama90 GB90 GB

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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