Spider-Man 2'de Spider-Cube hatası oyuncuları üzdü

Insomniac'ın geliştirdiği Spider-Man 2 'de oyuncular, "Spider-Cube" olarak bilinen sevilen bir bug'ın kaybının yasını tutuyor. Uzun süreli oynama sürelerinden sonra ortaya çıkan bu hata, Miles Morales ve Peter Parker'ın New York'ta gezinirken küçük beyaz küplere dönüşmesine neden oluyordu.

Spider-Man 2 'den bu hata kaldırıldı ancak oyuncular geri istiyor

Oyun başlangıçta Peter'ın Venom aşılı ortak yaşamı ve Miles'ın Spider-Verse filmindeki kıyafeti gibi ikonik kıyafetler de dahil olmak üzere 72 adet açılabilir kozmetik görünümden oluşan etkileyici bir seçkiye sahipti.

Spider-Cube #MarvelsSpiderMan2

Ancak, Insomniac'ın hatayı gözden kaçırması nedeniyle Spider-Cube'ün yanlışlıkla eklenmesi hayranların Spider-Man 2 'de en sevdiği 73. kostüm haline geldi.

???? — Insomniac Games (@insomniacgames) October 27, 2023

Ne yazık ki, Spider-Man 2'nin son yaması bu tuhaf ama eğlenceli hatayı gidererek Spider-Cube'ü resmen kaldırdı. Insomniac, X'te beyaz bir karenin yanında bir mezar taşı emojisi içeren bir gönderi ile kaldırıldığını kabul etti. Bu karar PlayStation topluluğunu hayal kırıklığına uğrattı.

Well folks, Insomniac seems to have patched out our boy Spider-Cube from Spider-Man 2 on PS5

Anma mesajlarının selinin ortasında, oyuncular Insomniac'ı Spider-Cube'ü bir hata yerine bir özellik olarak benimsemeye çağırdı ve resmi oyun içi kıyafet listesine dahil edilmesini istediler. Hatta bazı meraklılar Küp'ün gelecekteki bir Spider-Verse animasyon filminde yer almasını umuyor.

give us a skin with spider-cube!!!!!!#JusticeforSpiderCube

Buna ek olarak birkaç gönderide insanlar Insomniac'ın Spider-Cube'ü silme girişimlerinin tamamen başarılı olmayabileceğini öne sürdü ve bazı oyuncuların hala aksaklıkla karşılaşabileceğini ima etti.

Siz bu hatayla karşılaştınız mı? Spider-Cube'un oyundan kaldırılmasına üzüldünüz mü? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.