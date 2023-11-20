SpaceX Starship Roketi İkinci Kez Fırlatıldı

SpaceX, cumartesi günü Starship aracını ikinci kez fırlattı. Dünyanın en güçlü roketinin ilk uçuşu nisan ayında gerçekleşti. Ancak tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Fırlatıldıktan sadece birkaç dakika sonra muhteşem bir ateş topuna dönüştü.

İlk test uçuşunun aksine, bu kez ikinci aşama Starship uzay aracı, birinci aşama süper ağır iticiden başarılı bir şekilde ayrılmayı başardı. Ancak birkaç dakika sonra itici iniş sırasında patladı. Uzay aracı da uçuşunu tamamlayamadı. Elon Musk ise Starship roketinin ikinci uçuşuna dair detayları değerlendirdi. İşte detaylar….

Elon Musk, Starship roketinin yeni fırlatma rampası tasarımını değerlendirdi!

Nihayet beklenen test uçuşu cumartesi günü gerçekleşti. Ancak uzay aracı yine beklenilen performansı göstermedi. Süper ağır iticiden başarıyla ayrıldı. Ne yazık ki fırlatıldıktan 8 dakika sonra patladı. Meksika Körfezi üzerinde kendi kendini yok etti. SpaceX çalışanları ve Elon Musk bu durumu yine de olumlu değerlendiriyor.

Yine de SpaceX, aşama ayrımını başardığı için görevi başarılı olarak saydılar. Ekip bu görevden de epey ders çıkarttı. Birçok veri topladı. Toplanan verileri üçüncü test uçuşu için uçuş sistemini iyileştirmek için kullanacak.

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Ancak SpaceX mühendislerinin değerlendirdiği yalnızca roket değildi. Ayrıca yeni fırlatma rampası tasarımını da değerlendirdiler. Bir önceki testte paramparça olan fırlatma rampasını yeni test için baştan tasarladılar. Yeni tasarımın süper ağır iticinin serbest bıraktığı baskı ve kuvvete nasıl dayandığını görmek istediler.

Elon Musk pazar günü Starship Roketinin yeni fırlatma rampası için değerlendirme yaptı. Musk rampanın "mükemmel durumda" olduğunu belirtti. Bir sonraki uçuş için herhangi bir yenilemeye gerek olmadığını oldukça iyi sonuç verdiğini ekledi.

Just inspected the Starship launch pad and it is in great condition! No refurbishment needed to the water-cooled steel plate for next launch. Congrats to @Spacex team & contractors for engineering & building such a robust system so rapidly! pic.twitter.com/py5m1uhtEi — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023

Starship Roketinin yeni fırlatma rampası tasarımı, Musk'ın daha önce tanımladığı gibi, su baskını sistemiyle birleşti. Ayrıca bu rampa, kalkış sırasında süper ağır iticinin ürettiği itme kuvvetine karşı yeni bir "mega çelik yassı" adı verilen malzeme ile koruma sağladı.

Cumartesi günkü test misyonunun ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), havadaki patlamalar sonucunda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediğini söyledi. FAA artık üçüncü bir test uçuşu için gereken koşullara karar vermeden önce, SpaceX liderliğindeki görev soruşturmasını denetleyecek.