SpaceX, Starship'in ikinci uçuş testi için tarih verdi

Gerçek Starship prototipi (Solda) ve bir bilgisayar görüntüsü (Sağda) NewScientist'in web sitesinde yayımlandı. (Foto kredi: ElonMask/SpaceX)

LOS ANGELES, 3 Kasım (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Cuma günü yaptığı açıklamada, tamamen entegre Starship'in ikinci uçuş testi için Kasım ayı ortasını hedeflediğini söyledi.

SpaceX, Starship ve Super Heavy güçlendiricisinin, düzenleyici onayı gelir gelmez yörüngeye fırlatma testinin yapılacağını duyurdu.

Bekleyen onay bir fırlatma lisansı, ancak ABD Federal Havacılık İdaresi yaklaşan uçuş için bu lisansı henüz vermedi.

SpaceX, uçuş testinin kaydedilmesi için uzaktan kameraların ve canlı yayın ekipmanlarının kurulumunu kolaylaştıracak.

SpaceX'in tam entegre Starship ve Super Heavy roketinin ilk test uçuşu bu yılın Nisan ayında gerçekleştirilmiş, ancak araç SpaceX'in Güney Teksas, Boca Chica'daki Yıldız Üssü'ndeki fırlatma rampasından kalkışının ardından infilak etmişti.