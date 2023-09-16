NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a insan indirme çalışmaları devam ediyor. SpaceX'in Vakum Raptor Motoru, uzayın soğuk sıcaklıklarını simüle eden testlerde başarılı oldu. NASA'nın Ay görevleri için önemli bir adım atıldı.

SpaceX ve NASA ortaklığı hız kesmeden devam ediyor. Üstelik tüm aksiliklere rağmen. NASA, devam eden Artemis programının bir parçası olarak Ay'a insan indirmeye hazırlanıyor. Bunun için de ortağı SpaceX ile birlikte çalışıyor. SpaceX, ise uzayın soğuk sıcaklıklarını simüle ediyor. Aynı zamanda Ay'a iniş motorlarından biri olan Vakum Raptor Motoru için önemli bir test gerçekleştirdi.

SpaceX'in Vakum Raptor Motoru, Artemis Ay Görevleri için Soğuk Uzay Testinde Başarılı Oldu!

NASA Perşembe günü yaptığı duyuruda, özel uzay girişimi SpaceX'in, vakum optimizasyonlu bir Raptor motorunu sergilediğini açıkladı. Motorun performansını zorlu uzay koşullarına uygun olarak test etti. Uzayda uzun süre kalması planlanan uzay aracının aşırı soğuk koşullara dayanabilmesi gerekiyor. SpaceX'in Vakum Raptor testi başarıyla sonuçlandı. Tüm zorlu uzay koşulları için kendini kanıtladı.

NASA, Artemis 3 programı ile 2025 yılında Ay'a insanlı iniş yapmayı planlıyor. Böyle bir sistemi tasarlaması için SpaceX ile 2.89 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Artemis 4 Görevi'nin ise 2028 yılında yapılması hedefleniyor. Bunun için de 1.15 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. Starship roketinin nisan ayındaki başarısız girişiminin ardından söylentiler almış başını gitmişti. Görünüşe göre SpaceX NASA'nın güvenini tekrar kazandı.

Uzay yolculuğunda tarih yazıldı! Artemis I görevi tamamlandı

Diğer uzay araçlarının aksine, SpaceX'in Starship insanlı iniş sistemi, ateşlenmeden bir süre uzayda kalacak. Bu da donanımının sıcaklığının, alçak Dünya yörüngesine kısa bir görevini tamamlarken ilk sıcaklığından daha düşük bir seviyeye düşmesine neden olacak. Uzay aracının bu zorlu görev için dayanıklı olması gerekiyor. Mühendisler titizlikle çalışıyor.

Geçen ay gerçekleştirilen test, Starship Vakum Raptor motorunun ay yüzeyinde performans gösterme yeteneğini gösteren ikinci test oldu. Kasım 2021'de SpaceX, motorun Ay'ın yüzeyine inmek için alçalma yanığı gerçekleştirme yeteneğini test etti. 281 saniye süren 2021 testi sırasında, raporlarda" Raptor, Yıldız Gemisi'nin (İnsanlı İniş Sistemi) ay yüzeyi üzerindeki yörüngesinden çıkıp inmek üzere Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladığı sırada görevin motorlu iniş kısmını gösterdi." yazıyor.

Tüm bu başarılı girişimlere rağmen Artemis 3 yine de ertelenebilir. Ancak ertelemeye sebep sadece Starship roketiyle sınırlı değil. NASA'nın halletmesi gereken bir de kendi Ay roketi var. Ayrıca NASA, 2024'te Ay'a insanlı Artemis 2 görevini başlatacak olan Uzay Fırlatma Sistemi roketinin (SLS) çekirdek aşamasına dört RS-25 motorundan ilkini kurdu.