SpaceX'in Starship roketi uçuşa bir adım daha yaklaştı!

SpaceX, uzay görevlerine devam ederken diğer yandan da yeni nesil fırlatma sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket yeni nesil Starship roketini yakın zamanda uzaya göndermeyi planlıyor. Bunun için gerekli izinleri alan SpaceX, yeni roketinin başarılı testlerine bir yenisini ekledi.

SpaceX, Mars'a bir adım daha yaklaştı

SpaceX, geçtiğimiz gün Super Heavy iticilerinin statik yangın testini başarılı bir şekilde geride bıraktı. Şirket böylelikle Starship'in ilk yörüngesel test uçuşuna da bir adım daha yaklaşmış oldu. Başarılı geçen test Starship programı için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

SpaceX, bir ülkeyi daha Ay'a götürdü

Şirketin daha önce yaptığı itici testleri fırlatma rampasıda meydana gelen bir patlama ile sonuçlanmıştı. Patlamanın üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen SpaceX'in testi başarılı bir şekilde tamamlamış olması da bu olayda dikkat çeken bir diğer detay olarak gösterilebilir.

Static fire test of two Raptor engines on Starship 24 pic.twitter.com/NNpViztphI — SpaceX (@SpaceX) August 10, 2022

Test sırasında Starship'i yörüngeye çıkaracak 33 motor yerine sadece iki Raptor motoru ateşlendi. Testin tamamı ise sadece birkaç saniye sürdü. Durağan yangın testleri sırasında, motorlar ateşlemeye kadar çalışır vaziyette olur. Motorlar çalışmasına rağmen roket ise fırlatma rampasından ayrılmaz. Böylece mühendisler, gerçek bir fırlatma öncesinde motorun performansı hakkında fikir sahibi olabilirler.

İki aşamalı Starship, Super Heavy iticiler ve 50 metre yüksekliğindeki üst kısımdan oluşuyor. Toplamda 120 metre yükseliğine ulaian uzay aracı tamamane yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı. SpaceX'in Starship roketi, Elon Musk'ın "insanları çok gezegenli yapma" hedefinin önemli bir parçası.

SpaceX, Starship'in ilk yörünge uçuşu için henüz net bir tarih vermiş değil. Elon Musk ise yeni nesil uzay araçlarının ilk başarılı yörünge uçuşu için önümüzdeki 1 ile 12 ay arasındaki süreci hedef gösterdi. Testler bu şekilde başarıyla devam ederse bu süre kısalabilir.

Bizler de Starship'in bir an önce uzaya doğru yol almasını bekliyoruz. Peki siz SpaceX ve Starship roketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.