SpaceX'in 18 Ocak tarihinde yaptığı roket denemesi sırasında bir teknisyen zarar gördü ve kafatası kırıldı. Kazanın üzerine zarar gören teknisyen aylarca komada kaldı. Bu nedenle uzay aracı şirketine soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda uzay aracı şirketi SpaceX, güvenlik ihlali nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Peki, SpaceX güvenlik ihlali konusunda açıklama yaptı mı ve ne kadar para cezası ödeyecek? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım. İşte detaylar…

SpaceX, güvenlik ihlali nedeniyle 18,475 dolar para cezasına çarptırıldı!

Roket ve uzay aracı şirketi SpaceX'in Ocak ayında Hawthorne California'daki tesisinde yaptığı roket denemesinde bir teknisyeninin kafatası kırılarak zarar görmüştü. Aylarca komada kalan teknisyenin üzerine uzay şirketi soruşturmaya tabi tutuldu. SpaceX, soruşturma sonrası iki güvenlik ihlali yaptığı gerekçesiyle Occupational Safety and Health Administration (İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi) tarafından 18,475 dolar para cezasına çarptırıldı. Uzay aracı şirketi SpaceX'in güvenlik ihlallerinden biri kaza önleme programından oldu diğeri ise jantların bakımıyla ilgiliydi.

SpaceX'in eski stajyerlerinden Julia Crowley Farenga, kazada zarar gören teknisyenin üç çocuk babası olan Francisco Cabada olduğunu açıkladı. Yine uzay şirketinden iki isim, kişiyi doğrulayarak olayın şahidi olduklarını belirtti.

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Kazada zarar gören teknisyenin ailesi, destek almak için GoFoundMe hesabı açtı. Aile, bu hesap aracılığıyla birçok yardım topladı. Ek olarak teknisyenin kız kardeşi de TikTok üzerinden aile fotoğraflarının olduğu bir video hazırladı ve paylaştı. Roket ve uzay aracı şirketi SpaceX ise kazanın ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzaya aracı şirketi SpaceX'in çarptırıldığı para cezanın miktarı yeterli mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.