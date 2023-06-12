SpaceX, Falcon-9 roketiyle 52 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 52 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Uyduları yörüngeye konuşlandıracak Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. Fırlatılan 52 uydu, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan 4 binden fazla Starlink uydusuna katılacak.