Uzay endüstrisinde bir ilki başararak onlarca görevde aynı roketi kullanan SpaceX, yeni bir rekor ile gündeme geldi. SpaceX CEO'su Elon Musk, Falcon 9 roketi ile 2023 yılında 1000 tondan fazla yörüngeye yük taşıyarak rekor kırdıklarını açıkladı.

Uzay endüstrisinde bir ilki başararak onlarca görevde aynı roketi kullanan SpaceX, yeni bir rekor ile gündeme geldi. SpaceX CEO'su Elon Musk, Falcon 9 roketi ile 2023 yılında 1000 tondan fazla yörüngeye yük taşıyarak rekor kırdıklarını açıkladı.

SpaceX, Falcon 9 ile yeni rekor kırdı

Konu hakkında X (Twitter) hesabı üzerinden açıklama yapan Musk, "Bu, herhangi bir ülkenin tüm roket filosuyla bir yıl içinde fırlattığı fırlatma sayısından çok daha fazla. İkincilik ise yaklaşık 500 tonla Sovyetler Birliği'nin rekoruna ait. Günümüzde yapıllan uzay çalışmalarının karşılaştırması için, dünyanın geri kalanı bu yıl şimdiye kadar -çoğunlukla Çin tarafından olmak üzere- yörüngeye yaklaşık 250 ton yük fırlattı." ifadelerine yer verdi.

SpaceX tarafından açıklanan verilere göre yörüngede 3.500'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Bu sayının gelecekte hızla artacağı düşünüldüğünde, Starlink yakında Dünya'ya yakın yörünge alanını sıkı bir şekilde kontrol altına alacak.

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Bu artışın gelecekteki uzay görevi lansmanlarında sorun yaratıp yaratmayacağı henüz belli değil, ancak geçmişte Starlink ve diğerlerinin gezegenimizin etrafındaki alanı nasıl doldurduğuna dair endişeler duymuştuk.

SpaceX ayrıca çeşitli uyduları ve görevleri uzaya fırlatmak için diğer kurumlarla birlikte çalışıyor ve insanlığı Ay'a geri götüren Artemis III misyonunda rol oynayacak. Şirketin gelecek yıl ABD hükümetiyle daha fazla ortak çalışma yürüteceği tahmin ediliyor.

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