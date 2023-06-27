SpaceX Dragon kargo aracı bilimsel araştırma numunelerini Dünya'ya geri getirecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), SpaceX Dragon kargo ikmal uzay aracının Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılacağını ve bilimsel araştırma numunelerini ve teçhizatını Dünya'ya geri getireceğini duyurdu.

LOS ANGELES, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, SpaceX Dragon kargo ikmal uzay aracının Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılacağını ve bilimsel araştırma numunelerini ve teçhizatını Dünya'ya geri getireceğini duyurdu.

Uzay aracının Perşembe günü Doğu Saati ile 12.05'te uzay istasyonundan ayrılması ve Cuma günü 02.30 civarında ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaleti açıklarına paraşüt destekli iniş yapması planlanıyor.

Nasa'ya göre Dragon, 3.600 pounddan (1.633 kg) fazla malzemeyi ve uzay istasyonunun mikro yer çekimli ortamından yararlanmak üzere tasarlanmış bilimsel deneylerin numunelerini Dünya'ya taşıyacak.

Uzay aracı 5 Haziran'da NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmış ve 6 Haziran'da uzay istasyonuna ulaşarak 7.000 pounddan (3.175 kg) fazla araştırma incelemesi, mürettebat malzemeleri ve istasyon teçhizatını teslim etmişti.