SpaceX, bir ülkeyi daha Ay'a götürdü

Güney Kore ve SpaceX arasındaki ilk Ay misyonu başladı. SpaceX, Kore Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) isimli Ay aracını Falcon 9 roketiyle fırlattı. Görevin yaklaşık dört ay kadar sürmesi ve KPLO'nun Ay yörüngesine oturması bekleniyor.

SpaceX ve Güney Kore, KPLO ile Ay'a yolculuk ediyor

Geçtiğimiz saatlerde ABD'de gerçekleşen fırlatmanın ilk aşaması başarılı oldu. Görev kapsamında Falcon 9 roketiyle birlikte KPLO veya diğer adıyla Danuri aracı fırlatıldı. Bu, Güney Kore'nin ilk Ay göreviyken aynı zamanda SpaceX'in Ay'a gerçekleştirdiği nadir uçuşlardan biri anlamına geliyor.

Deployment of KPLO confirmed pic.twitter.com/ctco6Qsmdi — SpaceX (@SpaceX) August 4, 2022

NASA ve Güney Kore'nin uzay ajansı Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan KPLO isimli uzay aracı, dört aylık bir yolculuk sonrasında Ay yörüngesine oturmak istiyor. KPLO, hedefine ulaşmak için ballistic lunar transfer (BLT) yöntemine güveniyor.

Uydu internet hizmetinde SpaceX'e rakip geliyor!

Bu; Dünya, Güneş ve Ay'ın yer çekimini kullanacağı anlamına geliyor. Diğer Ay görevlerine göre daha az maliyetli olması için BLT tekniğini deneyen Güney Kore'nin Ay'a ulaşması da daha uzun sürecek. Hesaplamalar dört buçuk ay sonrasını (Aralık ortası gibi) işaret ediyor.

Danuri aracının Ay'ın yörüngesine oturmasıyla birlikte araştırma görevlerine başlaması isteniyor. Bu görevler kapsamında Ay yüzeyini araştırarak uzay teknolojileri geliştirmek gibi hedefler bulunuyor.

Bu görev kapsamında Güney Kore, Ay üzerinde araştırmalar yapan ülkeler kervanına katıldı. Daha önce ABD, Rusya, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve Çin Ay misyonları yürüttü.

Danuri'nin SpaceX için de önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü uzay şirketinin genel hedefi ISS ve Mars yörüngesine fırlatış yapmak yönünde. Daha önce İsrail ile başlattığı Beresheet görevi Ay'ın yüzeyine çarparak başarısız olmuştu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.