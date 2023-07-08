SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye yerleştirdi
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ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi. Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.
LOS ANGELES, 8 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.
Bir Falcon 9 roketi, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'ndeki Uzaya Fırlatma Kompleksi'nden Cuma günü ABD Pasifik saatiyle 12.29'da ateşlendi.
Fırlatmadan kısa süre sonra, Falcon 9'un birinci kademesi, Pasifik Okyanusu'nda konumlanmış Of Course I Still Love You adlı insansız gemiye iniş yaptı.
SpaceX'in verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.