SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye yerleştirdi

LOS ANGELES, 8 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.

Bir Falcon 9 roketi, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'ndeki Uzaya Fırlatma Kompleksi'nden Cuma günü ABD Pasifik saatiyle 12.29'da ateşlendi.

Fırlatmadan kısa süre sonra, Falcon 9'un birinci kademesi, Pasifik Okyanusu'nda konumlanmış Of Course I Still Love You adlı insansız gemiye iniş yaptı.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.