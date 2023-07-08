SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye yerleştirdi

ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 48 adet Starlink internet uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi. Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.