SpaceX, 23 Starlink İnternet Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi

LOS ANGELES, 23 Kasım (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX yörüngeye 23 Starlink internet uydusu daha yerleştirdi.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre uydular Çarşamba günü Doğu Saatiyle 02.47'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Falcon 9'un birinci kademesi, Atlantik Okyanusu'nda konuşlu A Shortfall of Gravitas adlı uydu gemisine iniş yaptı.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada 23 uydunun yörüngeye yerleşmiş olduğunu doğruladı.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.