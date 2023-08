SpaceX 21 adet Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait 21 adet Starlink uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Girişimci iş adamı Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 21 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 02.37'de Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk kısmının Pasifik Okyanusu'nda bulunan insansız iniş platformu, 'Of Course I Still Love You'ya iniş yapacağı açıklandı. Öte yandan, normal şartlarda 17 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi beklenen fırlatmanın ülkede etkili olan Hilary Kasırgası nedeniyle bugüne ertelendiği öğrenildi. Starlink uyduları, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak için kullanılıyor. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink'in dışında Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor.