SpaceX, 15 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı

LOS ANGELES, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX Perşembe günü erken saatlerde 15 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uydular, ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir Falcon 9 roketiyle Perşembe günü Washington DC saatiyle 12.09'da fırlatıldı.

Fırlatmadan kısa bir süre sonra Falcon 9'un ilk aşaması Pasifik Okyanusu'nda konuşlu "Of Course I Still Love You" adlı insansız platform üzerine indi.

SpaceX'e göre Starlink, erişimin güvenilmez, pahalı ya da tamamen mevcut olmadığı yerlere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.