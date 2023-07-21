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SpaceX, 15 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı

Teknoloji Haberleri

ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan fırlattığı 15 Starlink uydusuyla yüksek hızlı geniş bant internet sağlamayı hedefliyor.

LOS ANGELES, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX Perşembe günü erken saatlerde 15 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uydular, ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir Falcon 9 roketiyle Perşembe günü Washington DC saatiyle 12.09'da fırlatıldı.

Fırlatmadan kısa bir süre sonra Falcon 9'un ilk aşaması Pasifik Okyanusu'nda konuşlu "Of Course I Still Love You" adlı insansız platform üzerine indi.

SpaceX'e göre Starlink, erişimin güvenilmez, pahalı ya da tamamen mevcut olmadığı yerlere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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