Sosyal medyayı sallayan Togg taksi paylaşımı!

Togg, 29 Ekim'de düzenlediği etkinlikte yeni C-SUV otomobilini seri üretim bandından indirdi. Fakat üzerinden yalnızca iki gün geçmişken bir iddia ile sosyal medyada gündem oldu. Peki Togg taksi paylaşımı gerçek mi? Togg başka bir otomobilden mi kopyalandı?

Togg taksi paylaşımı gerçek mi?

Togg taksi üzerine 1 Kasım'da Twitter üzerinden yapılan bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Tweet sahibi, Togg'un taksi olarak kullanıldığı bir görseli paylaşarak yerli ve milli olmadığını, aksine Togg'un İtalya'dan ihraç edilen bir araçtan kopyalandığını söyledi.

Bunun ardından teyit.org tarafından yapılan paylaşımda durumun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hatta ilgili taksi görselini ilk olarak paylaşan kişiler ve aracın plakasının gerçek sahibi de belli oldu. Ayrıca sanıldığı gibi manipülatif bir durum olmadığı da anlaşıldı. Peki gerçek ne?

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Birkaç gündür sosyal medya platformlarında Togg taksi olarak paylaşılan görselin ilk olarak 2019 yılında bir Facebook grubunda paylaşıldığı ortaya çıktı. Togg'un yeni modelini duyurmasından sonra Kocaeli'ndeki bir taksi durağı fotoğraf üzerinde montaj yaparak "SÜVARİ" isimli bu modelin aşağıdaki görselini paylaştı.

Tabii belirttiğimiz gibi gerçekte bu isimde bir model veya satışa çıkmış herhangi bir Togg marka otomobil bulunmuyor. Ayrıca kullanılan plaka da aynı durağa ait Fiat Doblo bir taksiye ait. Yani İtalya'dan getirildiği ve de Togg'un başka bir markanın aracını kopyaladığına yönelik iddialarda gerçeği yansıtmıyor.

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