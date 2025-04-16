Sosyal medyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

OpenAI'nin, X benzeri yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Teknoloji haberleri yayımlayan internet sitesi Verge'ün haberine göre, ChatGPT'nin görsel üretim özelliklerini merkezine alan içerik akışına sahip bir sosyal medya projesi üzerine çalışılıyor.

Verge'ün birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre şirketin CEO'su Sam Altman'ın projeye dair dış kaynaklarla fikir alışverişi yapıyor.

Peki sosyal medya platformlarının gelecekleri nasıl şekillenecek?

BBC Teknoloji muhabiri Shubham Agarwal araştırdı.

Teknoloji stratejisti ve podcast sunucusu Jay Springett, merakını gidermek için sosyal medya uygulaması Butterflies AI'da altı aydan fazla vakit geçirdi.

Butterflies insan ve yapay zeka kişiliklerinin etkileşime girmesine olanak tanımayı amaçlıyor.

Springett'in çevrimiçi kişiliği zamanla oturdu ve diğer yapay zeka karakterleriyle etkileşime girdi.

Yapay zekaların bir simülasyon içinde kendi pembe dizilerini yazıyormuş gibi olduğunu söyledi.

Springett BBC'ye "Butterflies ile diğer platformlarda yaptığım gibi etkileşim kurmadım" dedi.

"Katılmaktan çok gözlemlemek gibiydi. Bunun için para ödemezdim ama izlemeye devam edecek kadar ilginçti."

Butterflies gibi bir dizi sosyal medya platformu, sosyal medya devlerinden memnuniyetsizlik duyulan bir zamanda büyümeye çalışıyor.

X ve Facebook kullanımının azaldığına işaret eden araştırmalar var.

Dijital pazarlara dair bilgi toplayan Similarweb'in verilerine göre, X'in İngiltere'deki günlük aktif kullanıcısı sayısı Ocak 2024'ten bu yana yaklaşık %25 oranında düştü.

Similarweb'e göre Facebook'a gelen trafik de son birkaç yılda azaldı.

Pew Araştırma Merkezi'nin bir raporuna göre, ABD'de gençlerin üçte biri Facebook ve X kullanıyor. Bu oran on yıl önce dörtte üç seviyesindeydi.

Bluesky, büyüyen sosyal medya şirketlerinden biri.

Geçtiğimiz yıl Bluesky on milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Bu kişilerin bir kısmı X'i terk ederek Bluesky'a katıldı.

Bluesky başarısını bir ölçüde zamanlamaya borçlu. Ancak zamanlamanın dışında, Bluesky'ın başarısı büyük ölçüde X benzeri bir deneyimi yüksek düzeyde özelleştirmeyle birleştiren yenilikçi yapısına bağlanabilir.

Sosyal medya devlerine alternatif oluşturmak mümkün mü?

Sosyal medya şirketlerinin içerikler üzerinde tam kontrole sahip olduğu merkezileşmiş sistemlerin aksine, Bluesky kullanıcıları içerik akışlarını ve algoritmanın gönderilerini seçebiliyor.

Örneğin Bluesky'deki daha büyük bir kitleye hitap eden konuları beğenmediniz mi? Takip ettiğiniz kişilerin ne hakkında konuştuğunu görmek için "arkadaşlar arasında popüler" akışına bakabilirsiniz.

Sheffield Üniversitesi'nde bilgi teknolojileri uzmanı olan Andy Tattersall, Bluesky'ın X ve Facebook kadar büyümesinin kolay olmayacağını söylüyor.

"Gelir elde etmek, kullanıcıları güvende tutmak ve içeriği denetlemek arasında bir denge kurması gerekeceğini ve bunun söylendiği kadar kolay olmadığını" kaydediyor.

Kimi ünlüler tarafından desteklenen Free Our Feeds insiyatifi bunu yapmayı umuyor.

Bluesky'ı destekleyen ve herkesin kendi sosyal medya uygulamasını oluşturmasına olanak tanıyan bir teknoloji olan AT Protokolü etrafında, bağımsız bir sosyal medya ekosistemi kurmak için, üç yıl içerisinde 30 milyon dolar toplamayı amaçlıyor.

Free Our Feeds'in dokuz sorumlusundan biri olan Robin Berjon, "Bluesky, paylaşımlı sosyal medya altyapısı için güçlü bir temel oluşturdu" diyor ve ekliyor:

"Ancak bu altyapının birincil operatörü oldukları sürece kamu yararına faaliyet göstermeyi bırakmaları riski hep olacak."

Ancak bu yeni platformlar için daha büyük bir endişe kaynağı ise ağ engeli.

Meta'nın Threads gibi popüler platformların arkasındaki bir diğer açık sosyal medya yapısı olan ActivityPub'ın ortak yazarı ve şu anki editörü Evan Prodromou, bunun Metcalfe Yasası ile özetlenebileceğini söylüyor.

Metcalfe Yasası, kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak o ağdaki trafiğin de artacağı iddiasını taşıyor. Bu, daha büyük sosyal ağların daha küçük olanlardan çok daha fazla kaynağa sahip olması anlamına geliyor. Bu kaynakları kullanarak daha da büyüyebilir ve daha küçük sosyal medya hizmetlerinin görünür olmasını engelleyebilirler.

Free Our Feeds ve Social Web Foundation gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, Metcalfe Yasası'nın üstesinden gelmelerine yardımcı olacağını umdukları bir stratejiyi izliyorlar.

Sosyal medya kullanıcılarının en çok ilgi gösterdikleri platformlar arasında geçiş yaptıkları mevcut durumu değiştirmeyi umuyorlar.

Bunun yerine Social Web Foundation, hepsinden içerik sunabilen bir platform geliştiriyor.

Örneğin Threads, ActivityPub protokolünü destekliyor ve bu da Mastodon gibi bu protokolü kullanan diğer sosyal medya şirketleriyle hizmetlerini birleştirmesini kolaylaştırıyor.

Social Web Foundation'ın yöneticisi Evan Prodromou bu tür bir birlikte çalışma prensibine dayanarak, Social Web Foundation gibi servislerin devasa merkezileşmiş platformların seviyesine gelebilmesini umuyor.

Fakat tüm sosyal medya şirketleri aynı protokolü desteklemiyor. Örneğin BlueSky AT Protokolünü kullanıyor.

Free Our Feeds ve Social Web Foundation farklı teknoloji kullanan siteleri bir araya getirmenin yolları üzerinde çalışıyor.

Berjon, "Geçtiğimiz on yıllardan öğrendiğimiz bir şey, dünyanın en son ihtiyaç duyduğu şeyin sekiz milyar insan için tek tip bir çözüm olduğudur" diyor.

Niş oluşturmak isteyen sosyal medya platformları

Spektrumun diğer ucunda ise, mevcut platformların yerini almak yerine kendilerine bir niş oluşturmak isteyenler var.

Bunlardan biri Twitter'ın kurucu ortağı Ev Williams tarafından yaratılan Mozi. Mozi, internette sosyalleşmenizi istemiyor.

Bunun yerine, tanıdığınız biriyle aynı yerde (şehir veya etkinlik) ne zaman olacağınızı bildiriyor ve insanlarla daha sık birebir bağlantı kurmanızı teşvik ediyor.

Flipboard'un CEO'su Mike McCue, böyle bir yeniliğin, çok sayıda yeni, daha ilginç sosyal ağ türünün ortaya çıkacağı ve insanlara daha fazla seçenek sunacağı yeni bir sosyal ağ çağına yol açacağına inanıyor.

Flipboard'un Surf adlı uygulamasının insanların karmaşık sosyal medya ekosistemini yönetmelerine yardımcı olacağını umuyor.

Kullanıcıların, Threads, Bluesky ve YouTube gibi çeşitli platformlardan gönderi ve içerik çekebilen merkezi bir içerik akışında gezinmelerine olanak tanıyor.

McCue şöyle konuşuyor:

"Sonuç olarak bir zamanlar bildiğimiz Facebook veya Twitter'ın yerini tek bir hizmetin alması pek olası değil, bunun yerine birkaç sosyal medya platformunda zaman geçirmeye başlayacağız, davranışlarımız bu yeni seçimlerle değişecek ve yeni nesiller daha fazlasını bekleyecek."