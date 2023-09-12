Sony, Japonya'da yaşlanan kişilerin robot köpeklerini farklı kişilere ulaştırmasını sağlayacak bir program başlattı. Aibo Koruyucu Aile Programı ile Sony, ikinci el robotları huzurevleri ve hastanelere bağışlayacak.

Sony, "yaşlanan" robot köpekler için ilginç bir program başlatıyor. Yeni kampanya ile şirket, Japonya'daki kişilerin robotlarına bakamayacak yaşa geldiklerinde, farklı kişilere ulaştırmasını sağlayacak. Aibo Koruyucu Aile Programı ile Sony, dünyada eşi görülmemiş bir program yürütecek.

Sony, robot köpek Aibo için koruyucu aile programı başlattı

Sony, Japonya'da bir "Aibo Koruyucu Ebeveyn Programı" başlattığını duyurdu. Şirketin robot köpeği Aibo'dan ilham alınarak tasarlanan bu program, ikinci el ERS-1000 Aibo modellerini farklı kişiler ile tanıştırmayı hedefliyor.

Sony'nin açıklamasına göre ikinci el robotlar; huzurevleri, hastaneler ve diğer yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Bakım evlerinde kalan insanlar, robot köpeğin arkadaşlığından faydalanabilecek.

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Sony'nin robot köpeği Aibo, 2017 yılında ERS-1000 olarak piyasaya sürüldü. Dokunmaya, sese yanıt verebilen robot köpek, ayrıca yüzleri de tanıyabiliyor. Bu durum ise robot arkadaşlara ihtiyaç duyan kişiler tarafından tercih edilmesine yol açtı.

Ancak bu kişiler yaşlandıkça robot ile ilgilenemez hale geldi. Sony ise ikinci el ERS-1000 modellerini toplamak yerine huzurevi ve hastaneler gibi kuruluşlara bağışlamayı tercih ediyor. Ancak yeni sahipleriyle buluşturmadan önce onarmayı da ihmal etmeyecek.

Koruyucu program aracılığıyla Sony, yeni bir yardım fonu da açıkladı. Bu bağışların Aibo robotlarının bakımına gideceğini açıkladı. Bu sayede hem e-atıklar azaltılacak hem de insanların robot arkadaşlar bulmasına yardımcı olunacak.

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