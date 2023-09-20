Sony Xperia 1 VI Modeli Özellikleri Belli Oldu

Sony, Xperia 1 VI modeliyle akıllı telefon pazarında üst sıralara oynamayı hedefliyor. Telefonun özellikleri ve tasarımıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Sony Xperia 1 VI, üst düzey bir kamera performansı sunacak ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek.

Akıllı telefon pazarında eski günlerine dönmenin planlarını yapan Sony, yakında özellikleri ve tasarımıyla üst sıralara oynayacak Sony Xperia 1 VI modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak bu son paylaşılan raporla büyük ölçüde değişti. Amiral gemisi Sony Xperia 1 VI modelinin bazı özellikleri belli oldu.

Sony Xperia 1 VI üst düzey bir kamera performansı sunacak

Sony, mayıs ayında en yeni Exmor T kamera sensörüne ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan amiral gemisi Xperia 1 V modelini tanıttı. Son ortaya çıkan bilgiler şirketin Xperia 1 VI için mesai harcadığı yönünde.

Sony Xperia 1 VI modelinin 26-29 Şubat tarihlerinde Barselona'da düzenlenecek MWC 2024'te vitrine çıkacağı iddia edildi. Bunun yanı sıra telefonda yer alacak işlemcinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacağı söyleniyor.

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Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemci, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Yeni işlemci tanıtım tarihinin yanı sıra performansıyla da şaşırtacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

Akıllı telefonla ilgili sızdırılan bir diğer bilgi ise kamera özellikleri. Sony Xperia 1 VI'nın büyük sensörlü 6x yakınlaştırmalı bir kamerayla geleceği öne sürülüyor. Kameranın ayrıca yakınlaştırılmış görüntü kalitesini artıran Sony'nin Clear Image Zoom teknolojisini de içermesi bekleniyor.

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