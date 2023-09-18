Sony, PS5 için yeni metalik kapak ve DualSense denetleyici serisini piyasaya sürüyor

Sony, PS5 için yeni bir metalik kapak ve DualSense denetleyici serisini piyasaya sürüyor. Görünüşe göre doğanın derinliklerinden ilham almış. Bu yılın sonlarından itibaren piyasaya çıkacak. Yeni PS5 aksesuarları için yeni metalik renk grubu Deep Earth Koleksiyonu olarak isimlendiriliyor.

Sony, PS5 yeni bir metalik kapak ve DualSense denetleyici serisini piyasaya sürüyor. Görünüşe göre doğanın derinliklerinden ilham almış. Bu yılın sonlarından itibaren piyasaya çıkacak. Yeni PS5 aksesuarları için yeni metalik renk grubu Deep Earth Koleksiyonu olarak isimlendiriliyor.

PS5 aksesuarları için dünyanın derinliklerinden gelen ilham alındı!

Deep Earth Koleksiyonu ihtişamlı renkleriyle büyülemek için hazır. PS5 aksesuarları için ise Sony'nin ilham kaynağı gezegenimizin bizzat kendisi oldu. Volkanik kırmızı, kobalt Mavisi ve som gümüş renk seçenekleriyle çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. İncelikli dokunuş için metalik bir yüzeyle yükseltilen kapak ve kontrol cihazları yepyeni renkleriyle göz kamaştıracak.

Kesin lansman tarihleri ve fiyatlar elbette dünyanın neresinde yaşadığınıza göre değişecektir. Ancak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz'deki oyuncuların PS5 aksesuarları için 4 ekimden itibaren ön sipariş verebilecekler. Teslimatlar ise kırmızı ve mavi versiyonlar için 3 Kasım'da, gümüş versiyonlar için ise 26 Ocak 2024'te başlayacak. Gümüş versiyonun neden bu kadar geçe kalacağı sorusu ise cevapsız kalıyor.

Beklenmedik hamle: Bu oyun PS5 ve PC'ye aynı anda çıkacak!

Ağustos başından bu yana birçok kullanıcı için beta testinde PS5 sistem güncellemesi artık hazır. Bu kullanıcılar için önemli bir güncelleme. Xbox Series X|S'in piyasaya sürülmesinden bu yana sahip olduğu ses özelliği de dahil olmak üzere önemli eklemeler getiriyor. Bu güncellemeyi kaçırmayın.

Önemli eklemeler arasında boyutu 8 TB'a kadar olan M.2 SSD'ler için destek de mevcut. Daha neler yok ki! İlk olarak konsolun yüksek sesli bip sesini kapatma yeteneği geldi. Ayrıca eklemeler arasında konsola ilk kez Dolby Atmos'un tanıtılması da yer alıyor. Bu özellik Xbox Series X|S'in oyuncularının 2020'deki lansmanından bu yana erişebildiği bir özellik olarak devam ediyordu.

Peki fiyatlar ne alemde? Deep Earth Dual Sense kontrol cihazları için önerilen satış fiyatı 74.99 dolar olacak. Deep Earth PS5 konsol kapakları ise 59.99 dolar olarak piyasaya çıkacak. Ne yazık ki bu fiyatların Türkiye'ye yansıması ise biraz cep yakacak gibi.