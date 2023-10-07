Sony Oyun Bölümünde Çalışan 7 Bin Kişinin Bilgileri Hacklendi

Sony, Mayıs ayında yaşanan saldırıda oyun bölümünde çalışan 7 bine yakın personelin bilgilerinin çalındığını doğruladı. Hack girişimi, Sony Interactive Entertainment tarafından kullanılan dosya aktarım platformu MOVEit Transfer'deki bir açıktan kaynaklanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde bir hacker grubun Sony'nin tüm sistemlerini ele geçirdiğini ve fidye karşılığında satacağını açıklamıştı. Bu olaydan bağımsız olarak, Sony'den gelen yeni bir açıklamada, Mayıs ayında yaşanan saldırı doğrulandı. Oyun bölümünde çalışan 7 bine yakın personelin bilgilerinin çalındığı belirtildi.

Sony : Oyun bölümündeki 6800 personelimizin bilgileri hacklendi

Sony, 28 Mayıs tarihinde yaşanan hack girişimi iddialarını doğruladı. Oyun bölümündeki eski ve mevcut çalışanlar dahil olmak üzere 6800 kişinin tehlikeye girmiş olabileceği konusunda bir uyarı yayınladı.

Saldırı, Sony Interactive Entertainment tarafından kullanılan dosya aktarım platformu MOVEit Transfer'deki bir açıktan kaynaklanıyordu. Cl0p adlı fidye yazılım grubu tarafından gerçekleştirilen hack girişimi, 2 Haziran'da fark edildi.

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Sony, soruşturmaya yardımcı olması için şirket dışından siber güvenlik uzmanları görevlendirdi ve diğer sistemlerin etkilenmediğini doğruladı. Buna göre PlayStation sunucuları veya PS Store kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu hatırlatalım.

Bu haber, başka bir hacker grubunun Sony'nin sistemlerini ele geçirdiğini iddia etmesinden sadece bir hafta sonra geldi. Ancak Sony, etkilenen sunucuda müşteri veya iş ortağı verilerinin olmadığını dair güvence verdi.

Sony, hack girişimine kurban giden kişilerle temasa geçtiğini ve nasıl hareket edeceklerine dair talimatlar verdiğini ifade etti. Kullanıcıların ise ayrıca yapması gereken bir şey bulunmuyor.

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