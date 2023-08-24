Sony'nin Yeni Taşınabilir PlayStation'ı Portal Tanıtıldı

Sony'nin yeni taşınabilir PlayStation'ı Portal ortaya çıktı. Bir PlayStation'a bağlanarak çalışan PlayStation Portal, konsol üzerinde oynadığınız oyunları üzerindeki ekran sayesinde elinizde oynamanıza olanak sağlıyor. İşte PlayStation Portal'ın özellikleri ve fiyatı.

PS5 oyunlarınızı uzaktan oynayın!

Sony'nin yeni taşınabilir konsol modeli PlayStation Portal tanıtıldı. Yıl sonunda satışa sunulacak olan PlayStation Portal, PlayStation oyunlarını istediğiniz yerde oynamanıza olanak sağlıyor. Bir PlayStation 5'e bağlı olarak çalışan Portal, PS5 oyunlarınızı uzaktan oynamanıza olanak sağlıyor.

Portal'ınızı Wi-Fi ile PlayStation 5'e bağlandıktan sonra konsolunuzda yüklü olan oyunlar Portal'ın ekranına aktarılıyor. Burada bulut akış hizmetinin desteklenmediğini söylemekte fayda var. Sadece Wi-Fi ve PlayStation Link desteği bulunan Portal, PS5 bağlantısı tamamlandıktan sonra oyunları keyifle oynamanıza olanak sağlıyor.

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Üzerinde 8 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan PlayStation Portal, bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunuyor. DualSense ile aynı kontrol düzenine sahip olan Portal, üzerinde bir adet USB C bağlantı noktasına ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişine sahip. İçerisinde dahili bir hoparlör de taşıyan Portal, belirli bir internet hızı ile çalışıyor. Bu ise Sony tarafından minimum 5 Mb/sn olarak belirlenmiş. Ancak akıcı bir deneyim için 15 Mb/sn öneriliyor.

PlayStation Portal'ın fiyatı!

Tüm bu özellikleri sayesinde oyunlarınızı tıpkı telefondan oynarmış gibi rahatça oynamanıza olanak sağlayan Portal, yıl sonunda piyasaya sürülmüş olacak. Fiyatı ise Sony'nin açıklamasına göre 200 Dolar olacak. Yani Sony PlayStation Portal ülkemize 5400 TL'ye girecek. Tabi vergiler dahilinde fiyatın 6000 TL'yi aşacağı kesin.

Sony'nın bu atılımı gerçekten oyuncuları sevindirecek nitelikte. Özellikle bir neslin telefondan oyun oynadığını düşünürsek, PlayStation Portal'ın bu kullanıcıların ilgisini çekeceği kesin. Ancak Portal'ı kullanmak için PlayStation 5'e gerek olmasa daha iyi olabilir.

Siz Sony PlayStation Portal hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatı sizce makul mü? Gelin yorumlarda tartışalım.