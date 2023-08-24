Sony'nin Yeni Kameraları İçin Resmi Lansman Duyurusu Geldi

Sony'nin yeni kameraları için resmi lansman duyurusu geldi. Fiyatlarıyla dudak uçuklatacak olan Sony Alpha 7C II ve Sony Alpha 7C R modelleri çok yakında tanıtılacak. İşte yeni Sony Alpha modelleri hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler.

Sony lansman tarihini 29 Ağustos olarak belirledi

Fotoğraf ve video çekmeyi seven kişilerin dikkatini çekecek yepyeni modeller Sony'den geliyor. Kamera camiasının popüler markası Sony, iki yeni modeliyle bu ay içerisinde karşımıza çıkmayı planlıyor. Sızıntılara göre Alpha 7C II ve Alpha 7C R modelleri ile karşımıza çıkacak olan Sony, resmi açıklamayı yaptı.

Paylaştığı gönderi ile 29 Ağustos saat 22.00'da bir lansman planladığını açıklayan Sony, yeni Alpha kameralar tanıtacağını bildirdi. Henüz lansman gerçekleşmese de ortaya çıkan bilgiler kameraların bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

İlk olarak Alpha 7C II modeli hakkında konuşacak olursak, cihazın 33 Megapiksellik bir sensör ile birlikte geleceği söyleniliyor. 4K 60 FPS kalitesinde video çekmeye olanak sağlayacak olan Sony Alpha 7C II, bir adet SD kart yuvasına ve mikro HDMI bağlantı noktasına sahip olacak.

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Alpha 7C II'den daha iyi özelliklere sahip olan Alpha 7C R ise 61 Megapiksellik bir sensöre sahip olacak. Yine bu cihaz da bir adet SD kart yuvasını ve mikro HDMI girişini üzerinde taşıyacak. Ayrıca bu model de 4K 60 FPS video çekmeye olanak sunuyor.

Alpha 7C II 67 bin TL'ye mi satılacak?

Sony'nin bu etkinlikte yeni kameralarında kullanacağı 16-35 mm f/2.8 GM II lensi de tanıtması bekleniyor. İddialara göre Sony, Alpha 7C II ve tanıtılacak olan yeni lens için 2300 Euro fiyat belirlemiş. Ülkemizdeki vergileri hesaba katmazsak 67 bin TL civarında bir fiyatla satılacak olan Alpha 7C II, muhtemelen Alpha 7C R modelinden daha ucuz olacak. Yani Alpha 7C R için daha ilginç bir fiyat duyacağız gibi duruyor.