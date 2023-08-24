Sony'nin yeni kablosuz kulaklıklarıyla ilgili ayrıntılar paylaşıldı

Sony nihayet yakında çıkacak olan PlayStation markalı kablosuz kulaklıklarıyla ilgili yeni ayrıntıları paylaşıyor. Bir blog yazısında şirket, birinci sınıf kulaklıkların Pulse Explorer olarak adlandırıldığını söyledi. Fiyatı şaşırtan kulaklıkların yeni tanıtılan PlayStation Portal (taşınabilir konsol) ile aynı yani 200 dolara mal olacağı söylendi. Peki Sony'nin yeni kablosuz kulaklıkları nasıl olacak?

Sony kablosuz kulaklıkları için geri sayım başladı

Fiyat etiketi bir çift oyun kulaklığı için yüksek görünebilir ancak Sony, güçlü performanslarının bu parayı hak edeceğini söylüyor. Şirket, kulaklıkların düşük gecikmeli kayıpsız ses, iki mikrofon içereceğini ve arka plan sesini filtrelemek için "yapay zeka ile geliştirilmiş gürültü engelleme" özelliğini kullanacağını belirtiyor.

Sony, kablosuz kulaklıklara ek olarak 150 dolar fiyatla Pulse Elite kulak üstü kulaklıklarını da duyurdu. Bu model, önceki PULSE 3D kablosuz kulaklığın gelişmiş hali olarak gözüküyor. Hem Pulse Explorer hem de Pulse Elite, piyasaya sürüldüğünde PS5 ve Portal ile iletişim kurmak için Sony'nin PlayStation Link adını verdiği teknolojiyi kullanacak.

Sony, bağlantının doğrudan Portal'da yerleşik olduğunu söylüyor ancak PS5 sahiplerinin cihazlarını bağlamak için ayrı bir USB dongle satın almaları gerekecek. Bu USB dongle takıldığında kullanıcılar, PS5 ve Portal'ın yanı sıra Mac'ler ve PC'ler de dahil olmak üzere Link destekli cihazlara bağlanabilecek. Explorer kullanıcıları aynı zamanda dongle ve Bluetooth'lu diğer cihazlar aracılığıyla Link'e aynı anda bağlanabilecek.

Sony taşınabilir konsolu Playstation Portal'ı tanıttı!

Sony, bir blog yazısında şu ifadeleri kullandı: "Örneğin Pulse Explore, PlayStation Link kullanılarak PS5'e ve ayrıca Bluetooth aracılığıyla aynı anda bir cep telefonuna bağlanabilir." Bu sayede oyuncular PS5'te oyun oynarken bir çağrıyı anında yanıtlayabilecek ve aynı kulaklıktan konuştuğu kişiyi duyabilecek. Kulaklıkların piyasaya sürülme tarihi ise henüz belli değil.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.