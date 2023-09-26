Sony'nin sistemleri hacklendi, kullanıcı verileri tehlikede

Ransomed.vc isimli siber suç çetesi, büyük bir fidye saldırısı kapsamında Sony'nin bütün sistemlerini hacklediğini bildirdi. PlayStation başta olmak üzere kullanıcı verilerinin tehlikede olduğu aktarıldı.

Sony'nin hack saldırısına kurban gittiği iddia ediliyor. Ransomed.vc isimli siber suç çetesi, büyük bir fidye saldırısı kapsamında Sony'nin bütün sistemlerini hacklediğini bildirdi. PlayStation başta olmak üzere kullanıcı verilerinin tehlikede olduğu aktarıldı.

Sony sistemlerine hack girişimi: Veriler satışa çıktı

Geçtiğimiz aydan bu yana oldukça aktif olan Ransomed.vc, "tüm Sony sistemlerini" başarıyla tehlikeye attığını iddia ediyor. Ancak ilginç şekilde Sony'den ödeme almayacağını söyledi. Şirket ve kullanıcı verilerinin dark web forumlarında üçüncü taraf kişilere satacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Tüm Sony sistemlerini başarıyla ele geçirdik. Sony'nin ödeme yapmak istememesi nedeniyle onlardan fidye almayacağız ve verileri satacağız" ifadeleri kullanıldı. Sony şu ana kadar veri ihlali hakkında açıklamada bulunmadı.

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Ransomed.vc, şirkete ve üçüncü taraf alıcılara 28 Eylül'e kadar süre vermiş durumda. Bu tarihe kadar verilerin satılmaması durumunda ne olacağı bilinmiyor. Ancak Sony sistemlerini ücretsiz olarak açma potansiyeli bulunuyor.

Saldırının gerçek olup olmadığı ise henüz belirsiz. Ancak fidye grubu Sony'nin tüm sistemlerine eriştiğini iddia ediyor. Bu da kullanıcıların kişisel bilgilerinden finansal verilerine kadar birçok ayrıntının sızmış olabileceğini gösteriyor.

Sony, 2011 yılında gerçekleşen benzer bir hack girişiminde 77 milyon PlayStation Network kullanıcısının kişisel bilgilerinin sızdırılmasına yol açmıştı. Bunun üzerine şirket, 100 milyon doların üzerinde bir maliyet ile kullanıcı verilerini kurtarmıştı. Son girişim ise oyun dünyasına yönelik en büyük saldırılardan biri olacak gibi duruyor.