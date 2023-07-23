Sony'nin PlayStation Project Q'su Sızdırıldı

Sony tarafından duyurulan el konsolu PlayStation Project Q'nun yeni fotoğraf ve videoları sızdırıldı. Cihaz, PlayStation 5'e bağlanarak uzaktan oyun oynama deneyimi sunacak.

Sony tarafından PlayStation Showcase 2023 kapsamında duyurulan el konsolu PlayStation Project Q'nun yeni fotoğraf ve videoları sızdırıldı. PlayStation 5'e bağlanarak uzaktan oyun oynama deneyimi sunacak cihaz, DualSense tarzı bir kontrolcüye yer veriyor.

PlayStation Project Q bu yılın sonunda geliyor

Sony'nin şirket içerisinde "Q Lite" kod adıyla geliştirdiği Project Q, PlayStation 5 DualSense'i andıran bir tasarıma sahip. Cihazın ortasında 8 inçlik dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Ayrıca kontrolcüsü ise dokunsal geri bildirim destekli düğmelere, hoparlöre ve kulaklık girişine yer veriyor.

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Sony, el konsolunu ilk olarak PlayStation Showcase 2023'te göstermişti. Project Q, PS5 oyunlarını taşınabilir şekilde oynamayı mümkün kılacak. PlayStation 5'ten 1080p 60 FPS uzaktan oyun deneyimi sağlayacak.

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Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Project Q 3-4 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak. Sony, henüz tarih vermemiş olsa da, yılın sonlarına doğru görücüye çıkacağını söyledi. İlk iddialar ise Kasım'ta pazardaki yerini alacağı yönünde.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımı sırasında yürüttüğü davada cihazın fiyatı sızdırılmıştı. Buna göre Project Q'nun 300 doların altında satılacağı söylendi, ancak Sony fiyatlandırmayı henüz doğrulamadı.

PlayStation Project Q Leaks: #PlayStation #ProjectQ https://t.co/gyFrsW7xkN pic.twitter.com/0R0yQIdr0I — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) July 22, 2023

El konsolunun, Steam Deck veya Nintendo Switch gibi bağımsız bir cihaz olmayacağını belirtmek gerekiyor. PlayStation 5'teki oyunlarınızı bu konsola yansıtabilecek ve istediğiniz yerden oynayabileceksiniz.

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