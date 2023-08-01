Sony'nin PlayStation Earbuds Kablosuz Kulaklığı Yakında Piyasaya Sürülecek

Sony'nin geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu PlayStation Earbuds kablosuz kulaklığının özellikleri ve piyasaya sürülme zamanıyla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Kulaklığın gürültü engelleme özelliği bulunacak ve PlayStation ailesiyle uyumlu olacak. Şarj kutusu ise Sony WF-1000XM5 kulaklıklarına benzer şekilde standart olacak. Sony'nin PS5 için optimize edilmiş aksesuar ailesini genişletmek istediği düşünülüyor.

Sony geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği Showcase'te PlayStation Earbuds isimli kablosuz kulaklığını görücüye çıkarmıştı. Ortaya çıkan yeni belgeler ise kablosuz kulaklıkların yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Ayrıca PlayStation Earbuds özellikleri de bu belgeler ile birlikte sızmış oldu.

PlayStation Earbuds'ta gürültü engelleme olacak

ABD'nin Federal İletişim Kurulu'na (FTC) yönelik hazırlanan PlayStation Earbuds dosyalarında, kulaklığın detayları ortaya çıktı. Buna göre Sony, sol ve sağ kulaklıklardan oluşan bir "Kablosuz Gürültü Önleyici Oyun Kulaklığı" başvurusunda bulundu.

Başvurulara gör Sony, yeni kulaklığını gürültü engelleme üzerinden pazarlayacak. Mayıs ayındaki duyuruda çok fazla bilgi verilmemiş olsa da, cihazın PlayStation ailesiyle uyumlu bir tasarıma sahip olacağını belirtmek gerekiyor.

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PlayStation Showcase'den sonra bu kulaklıkların, Nothing'in şeffaf kutusuna benzer bir şarj kutusuna sahip olacağına dair söylentiler yayıldı. Ancak FCC'ye verilen çizimler, şarj kutusunun Sony WF-1000XM5 kulaklıklarına benzer şekilde standart olacağını gösteriyor.

PS5'te Bluetooth bağlantısı olmamasına rağmen, yeni kulaklıkların PlayStation adıyla gelmesi dikkat çekiyor. Sony'nin bir süre önce oyunculara yönelik INZONE markasını da görücüye çıktığını hatırlatmak lazım.

Oyun odaklı kablosuz kulaklıkların piyasaya sürülmesi, Sony'nin PS5 için optimize edilmiş aksesuar ailesini genişletmek istediğini gösteriyor. Yeni kulaklığın özellikleri, fiyatı ve piyasaya sürülme zamanlamasına ilişkin daha fazla ayrıntı muhtemelen önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.

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