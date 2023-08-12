Sony'nin PlayStation 5 Slim İddiaları

Sony'nin yeni PlayStation 5 versiyonları üzerinde çalıştığı iddiaları arasına PlayStation 5 Slim de eklendi. Sızdırılan görsel, PS5 Slim'in daha ince ve hafif bir versiyon olabileceğini gösteriyor. İddialara göre, PS5 Slim daha küçük boyutlara sahip olacak ve daha rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülecek.

Sony'nin bir süredir yeni PlayStation 5 versiyonları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. PlayStation 5 Pro ve Slim ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Twitter'da paylaşılan bir görselin PlayStation 5 Slim'e ait olduğu iddia edildi. Peki PS5 ile aralarında ne fark var?

PlayStation 5 Slim daha hafif olabilir

Yeni bir sızıntıya göre Sony, PlayStation 5'in daha ince ve daha hafif bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Oyun forumlarında yayınlanan bir görsel, PlayStation 5 Slim'in nasıl görüneceğine dair ilk bakış sağlıyor. Sızdırılan görüntü, PS5'e çok benzeyen, ancak birkaç önemli değişikliğe sahip bir konsolu gösteriyor.

İlk olarak konsol kasasının her iki yanında siyah hava delikleri var gibi görünüyor. Genel boyutları PS5 ile benzer olacak gibi görünse de, daha önceki iddialar PS5 Slim'in daha küçük olacağını ortaya koydu.

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Slim versiyonla ilgili ilk söylentiler Microsoft'un dava dosyasında ortaya çıktı. Şirket, Sony'nin "daha düşük performanslı" bir konsol üzerinde çalıştığını ve 2023 yılında tanıtacağını iddia etti. Hatta dava dosyaları PS5 Slim için 399 dolarlık bir fiyat etiketi belirlendiğini ortaya koydu. Bu fiyat, standart PS5'in 499 dolarlık fiyatına göre oldukça rekabetçi.

Sony henüz PS5 Slim'le ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sızdırılan görüntü, şirketin yeni nesil konsolun daha küçük ve daha şık bir versiyonu üzerinde çalışıyor olabileceğini ortaya koydu. Yılın sonunda yapılacak lansman, PS5 için yeni bir satış dalgası yaratabilir.

Sony ayrıca geçtiğimiz gün mali yılının ilk çeyreğine ait finans raporunu paylaştı. Bu rapor hem olumlu hem de sonuçları ortaya koydu. Sony, Oyun ve Ağ hizmetlerinin yıllık bazda yüzde 27 büyüdüğünü söyledi.

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