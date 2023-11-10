Sony'nin mali raporu düşüşü gösteriyor

Sony, şüphesiz ki teknoloji dünyasında tek bir alanla değil pek çok alanla öne çıkan bir dev. Nitekim bu devler de bazen ne olursa olsun düşüş yaşayabiliyor. Son zamanlarda artan PlayStation 5 talebine rağmen Sony de bunun benzeri bir düşüş yaşıyor. Peki şirketin yayınladığı mali raporda rakamlar neyi gösteriyor?

Sony mali raporuna göre düşüş çok fazla

Sony Group, 30 Eylül'de sona eren döneme ait mali raporunu yayınladı ve faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %29 düşüş gösterdi. Sony, şirketin görüntü sensörü ve çip bölümlerinde hayal kırıklığı yaratan bir performans görmesi nedeniyle 263 milyar JPY (1,74 milyar $) kar bildirdi.

Çeyreklik gelirler 2,8 trilyon JPY (18,5 milyar $) olarak meydana çıktı. Bu, 2022 değerlerine kıyasla %8'lik bir artışı temsil ediyor. Çip karları, yüksek harcamalar ve düşen görüntüleme sensörü satışları nedeniyle %37 oranında düşerken Eğlence, Teknoloji ve Hizmetler segmenti yıllık bazda %9'luk bir düşüş yaşadı.

Daha olumlu bir gelişme ise Sony'nin bu çeyrekte 4,9 milyon PS5 sevk etmesi oldu; bu da bir önceki yıla kıyasla 1,6 milyon daha fazla konsol anlamına geliyor. Bu gerçekten az bir rakam değil ancak Sony'nin bu düşüşünü durdurmaya yetmemiş gibi görünüyor.

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Sony, PlayStation 5'in 2020'deki lansmanından bu yana 46,6 milyonun üzerinde PS5 birimi sattı. Ayrıca yeni Spider-Man 2 oyunu etkileyici bir şekilde tam 5 milyon birim sattı. Sony'nin bu yıl sonuna kadar 25 milyon PS5 konsolu satma hedefi var ve geriye kalan üç ayda bu hedefi gerçekleştirebilmesi için 16,8 milyon adet kalıyor.

Sony, geçen ay tatil sezonu için tam zamanında yeniden tasarlanmış PS5 Slim'i piyasaya sürdü. Sony'nin yıllık toplam satış tahmini şu anda 12,4 trilyon JPY'ye (82,1 milyar $) yükseldi. Ayrıca video oyunu, müzik ve görüntüleme çözümleri iş kollarında güçlü satışlar bekleniyor. Böylece bu düşüşün telafi edilmesi bekleniyor.

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