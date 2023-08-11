Sony'nin mali raporu açıklandı: PlayStation 5 satışları beklentileri aştı

Sony, haziranın sonunda sona eren mali yılının ilk çeyreğine ait finans raporunu paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise hem iyi hem kötü oldu. Raporda PlayStation 5 satışlarına dair birçok bilgi yer aldı. Söz konusu sonuç ise beklentilerden daha farklı oldu. İşte Sony rapor sonuçları!

Sony toplam satışta yüzde 33 artış gösterdi!

Geçtiğimiz gün Sony, 30 Haziran'da sona eren şirketin ilk çeyreğine ait finans raporunu paylaştı. Bu rapora göre şirket, nisan ve haziran ayları arasında oyun ve ağ hizmetleri, müzik, görüntüleme ve finansal hizmetlerdeki önemli artışlar sayesinde toplam satışta da sonuç elde etti.

Tüm bunlarla birlikte şirketin toplam satışı yüzde 33 artış gösterdi. Ancak şirket, raporda sevk edilen konsolların tam sayısını açıklamadı. Ayrıca Sony, Oyun ve Ağ Hizmetlerinin de yıllık bazda yüzde 27 büyüdüğünü söyledi. Satışların ise önümüzdeki aylarda artmaya devam edeceğini beklediklerini belirtti.

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Raporda olumlu sonuçların yanı sıra olumsuz sonuçlar da yer alıyor. Nisan ve haziran ayları arasında kaç adet Xperia akıllı telefon satışı olduğu hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Eğlence, Teknoloji ve Hizmetler segmentinin bir önceki yıla göre yüzde 12 düşüş yaşadığı ortaya çıktı.

Rapora bakıldığı zaman yılın geri kalanı Sony için pek umut verici durmuyor. Özellikle dünya çapında akıllı telefon satışlarındaki düşüş, kamera sensörlerinin en büyük tedarikçilerinden olan Sony'i de fazlasıyla etkiliyor.

Şirketin en büyük beklentisi ise oyun bölümünde. Oyun tarafında Sony, özellikle üçüncü taraf PlayStation oyun ve içeriklerindeki satış artışından dolayı ön görüsünü düzenledi. Bu mali yıl içinde PlayStation sahiplerini daha ilgi çekici oyunlar bekliyor. Bunlar arasında ise Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Expansion, EA Sports FC ve Avatar: Frontiers of Pandora yer alıyor.

Peki, siz Sony mali rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon tarafındaki düşüşün sebebi ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!