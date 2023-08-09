Sony, iPhone 15 serisinin beklentilerin altında kalacağını düşünüyor. Şirket, kendi üretim kalemlerini göz önünde bulundurarak bu iddiayı ortaya attı. Apple'ın en büyük ortaklarından Sony, beklenen iPhone serisine atıfta bulunarak ilginç bir açıklama yaptı.

Akıllı telefon dünyasının gözü, önümüzdeki ay tanıtılması planlanan iPhone 15 serisine çevrildi. Bugüne dek birçok önemli kaynak, seri hakkında sızıntı bilgiler paylaştı. Apple'ın en büyük ortaklarından Sony, beklenen iPhone serisine atıfta bulunarak ilginç bir açıklama yaptı.

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Bloomberg'te yer alan habere göre Sony, kazanç duyurusu sırasında akıllı telefon dünyasının gidişatına ilişkin bazı tahminlerde bulundu. Buna göre Sony, iPhone 15 serisinin beklentilerin altında kalacağını düşünüyor.

Aslında Sony, iPhone 15 serisinden direkt olarak bahsetmedi. Şirket, kendi üretim kalemlerini göz önünde bulundurarak bu iddiayı ortaya attı. Ancak en büyük gelir kalemlerinden birisinin iPhone'lar olduğunu göz ününde bulundurursak bu cümlenin muhatabının Apple olduğunu öngörebiliriz. Zira geçtiğimiz günlerde Ming-Chi Kuo, iPhone 15 talebinin düşük olacağını söylemişti.

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Öte yandan baktığımızda Sony ve Apple arasındaki iPhone 15 işbirliği devam ediyor. Beklenen serideki sensörlerde yükseltmeler mevcut. iPhone sızıntılarıyla ünlü Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, "Stacked CIS Design" denen özel tasarıma sahip bir kamera teknolojisi ile gelecek. İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 1 inç boyutlu Sony IMX903 sensöre yer verecek.