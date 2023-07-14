Sony Engelli Oyuncular İçin Yeni Bir Oyun Kolu Tanıttı

Sony, engelli oyuncular için özel olarak tasarlanmış olan Access oyun kolunu duyurdu. Access, özelleştirilebilir bir yapıya sahip olup, diğer kontrolcülerden farklı özelliklere sahiptir. Ayrıca, mevcut PlayStation 5 kolu DualSense ile birlikte kullanılabilmektedir.

Sony herkes için oyun sloganı kapsamında yeni bir kontrolcü tanıttı. Tamamen özel ve farklı bir tasarımı olan kontrolcü özellikle engelli oyuncular için birebir. Peki bu yeni kontrolcü bizlere neler sunuyor? Diğer kontrolcüler ile farkları ne? İşte Sony Access ile ilgili detaylar…

Sony'den engelli oyunculara özel yeni Access oyun kolunu tanıttı!

Japonya'nın teknoloji devlerinden Sony yepyeni bir oyun kolu ile sahnede. CES 2023 fuarında duyurusu yapılan ve "Project Leonardo" kapsamında üretilen oyun kolu ile engelli oyuncularında rahatlıkla oyun oynaması amaçlandı. Bu kapsamda Sony Access isimli yeni oyun kolu oyunculara sunuldu. Peki Access oyun kolunu diğerlerinden farklı kılan ne?

Bir UFO gibi dairesel görüntüye sahip olan Access tamamen özelleştirebileceğiniz bir yapıya sahip. Access, dairesel bir ana yüzeye, analog kontrolcü ve 8 adet de butona sahip. Tuş başlıkları ise farklı şekillerde ve büyüklüklerde satın alınabiliyor. Düz, yastık şeklinde, geniş ve düz, dışa doğru sarkan ve kıvrımlı tuş başlıkları ihtiyaca göre tercih edilebiliyor. Kısacası kullanıcının kontrolcüyü tutuş açısına, parmaklarını koyuş şekline göre oyun kolunu özelleştirme imkanına sahipsiniz.

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Ayrıca Access oyun kolu üzerindeki tüm butonları istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu sadece tuşun özelliğini sanal ortamda sınırlamak değil. İstediğiniz tuşu söküp başka bir yere takabiliyorsunuz. Bu sayede tuş hissiyatlarını da kolaylıkla ve rahatça hissedebiliyorsunuz.

Oyun kolu sahip olduğu arayüz programı ile de özelleştirilebiliyor. İsteyen kullanıcılar arayüzü dahi kendi istediği gibi düzenleyebiliyor hatta her tuş için ayrı ayrı fonksiyonlar atayabiliyor. Kısacası kol satın alan kişi tarafından istenilen şekle ve kullanıma getirilebiliyor. Son olarak Access, mevcut PlayStation 5 kolu DualSense ile birlikte de kullanılabiliyor.

PlayStation Access 5 kontrolcüsü için ön siparişler 21 Temmuz'da başlaması beklenirken resmi çıkış tarihinin 6 Aralık olduğu biliniyor. Peki siz yeni Sony Access kontrolcüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…