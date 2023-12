Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini güncelledi

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Böylelikle oyuncular hangi yapımın daha çok rağbet gördüğüne dair bilgi sahibi olabiliyorlar. Kısa bir süre önce Kasım 2023'ü kapsayan liste paylaşıldı. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede Call of Duty: Modern Warfare III, EA SPORTS FC 24, Marvel's Spider-Man 2 ve Grand Theft Auto V gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

En çok indirilen PlayStation oyunları

Kasım ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının ilk sırasında Call of Duty: Modern Warfare III yer alıyor. Geçen ay çıkışını yapan oyunun hemen ardından ikinci sırada bünyesinde barındırdığı hatalarla ilk etapta eleştirilerin odağı haline gelen futbol simulasyonu EA FC 24 karşımıza çıkıyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise Marvel's Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy ve Assassin's Creed Mirage oldu.

ABD/KanadaAvrupa Call of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Modern Warfare IIIMarvel's Spider-Man 2EA SPORTS FC 24Madden NFL 24Marvel's Spider-Man 2EA SPORTS FC 24Grand Theft Auto VNBA 2K24Hogwarts LegacyGrand Theft Auto VAssassin's Creed MirageMortal Kombat 1Alan Wake 2Baldur's Gate 3ARK: Survival AscendedUFC 5The Witcher 3: Wild HuntHogwarts LegacyBaldur's Gate 3NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONSUFC 5Alan Wake 2NBA 2K24Assassin's Creed MirageCyberpunk 2077God of War RagnarökAssassin's Creed ValhallaARK: Survival AscendedF1 23Cyberpunk 2077Gran Turismo 7Gran Turismo 7It Takes TwoSTAR WARS Jedi: SurvivorNARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONSFINAL FANTASY XVIThe Crew MotorfestRoboCop: Rogue CityGod of War Ragnarök

Sony, yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı!

PS4

ABD/KanadaAvrupa Call of Duty: Modern Warfare IIIEA SPORTS FC 24Red Dead Redemption 2Call of Duty: Modern Warfare IIIMinecraftRed Dead Redemption 2EA SPORTS FC 24MinecraftNBA 2K24Need for Speed HeatGrand Theft Auto VA Way OutMadden NFL 24Grand Theft Auto VFive Nights at Freddy'sNeed for Speed PaybackNeed for Speed HeatHogwarts LegacyCall of Duty: Black Ops IIIFive Nights at Freddy'sHogwarts LegacyAssassin's Creed OdysseyInjustice 2Assassin's Creed OriginsA Way OutGang BeastsBatman: Arkham KnightF1 23Gang BeastsBatman: Arkham KnighttheHunter: Call of the WildHouse FlipperMLB The Show 23The ForestMarvel's Spider-Man: Game of the Year EditionNBA 2K24Five Nights at Freddy's 2STAR WARS Battlefront IINeed for Speed PaybackAssassin's Creed Valhalla

PS VR2

ABD/KanadaAvrupa The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: RetributionThe Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: RetributionBeat SaberBeat SaberSynapseMoss: Book IIHorizon Call of the MountainHorizon Call of the MountainMoss: Book IISynapseWalkabout Mini GolfPavlovPavlovThe Dark Pictures: Switchback VRVampire: The Masquerade – JusticeRacket Fury: Table Tennis VRThe Dark Pictures: Switchback VRGreen Hell VRNFL PRO ERARed Matter 2

PSVR

ABD/KanadaAvrupa Creed Rise to GloryBatman: Arkham VRSUPERHOT VRCreed: Rise to GloryArizona SunshineSniper Elite VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VRSUPERHOT VRSurgeon Simulator: Experience RealityArizona SunshineBatman: Arkham VRGoalkeeper VR ChallengeJob SimulatorBeat SaberBeat SaberJob SimulatorSniper Elite VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VRASTRO BOT Rescue MissionSurgeon Simulator: Experience Reality

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.